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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:57 م
الطقس
الطقس
شيماء حسين
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مع تقلب الأحوال الجوية يسارع الكثير من المواطنين حاليا بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أخبار حالة الطقس غدا فى مصر و حركة الرياح ونشاطه لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير احتمالية سقوط الأمطار وفقا لخريطة التي وضعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية على محافظات مصر خلال الفترة المقبلة 

أخبار حالة الطقس غدا فى مصر 2021


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تحسن ملحوظ في الطقس غدا الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة في مناطق متفرقة من البلاد بأوقات متفرقة مع نشاط حركة الرياح على معظم المحافظات خاصة محافظات الصعيد مما يتسبب في تحريك السحب المحملة الأمطار والأتربة وتتسبب في سقوطها مع تحسن ملحوظ في درجات الحرارة المتوقعة حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وطقس معتدل على السواحل الشمالية.

خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021


وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية فإن فرص سقوط الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق القاهرة الكبري الوجه البحري ومدن القناة فيما تتوقع سقوط أمطار متوسطة على محافظات دمياط وبورسعيد ومدينة راس سدر والعريش فيما يتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدن محافظة البحر الأحمر مناطق الزعفرانة ورأس غارب و القصير والغردقة على فترات متقطعة.

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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 24 فبراير


احتلت  أخبار حالة الطقس غدا فى مصر المنصات الإلكتروني لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 24 فبراير حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 20 والصغرى 9 والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 والمنوفية العظمى 20 والصغرى 11 والعظمة في بورسعيد 19 والصغرى 12 ودمياط العظمى 19 والصغرى 12 وبني سويف العظمى 18 والصغرى 7 والمنيا العظمى 19 والصغرى 7







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