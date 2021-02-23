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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كينيا تخصص 12 مليار شلن لبرنامج دعم محصول الذرة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:04 م
محصول الذرة
محصول الذرة
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أعلنت وزارة المالية الكينية عن تخصيص 12.7 مليار شلن في الميزانية التكميلية، الموضوعة لعمليات التدخل الطارئة، لسداد مستحقات المطاحن المشمولة في برنامج دعم محصول الذرة المقرر منذ عام 2017، وكذلك لتسوية العقوبات المفروضة عقب فشل الدولة في الوفاء بالتزامات البرنامج (1 دولار أمريكي =109.65 شلن كيني).

وتتألف الأموال المقرر سدادها من المبلغ الأساسي والفائدة المتراكمة على الفواتير المعلقة إلى المطاحن، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة الكينية عن مدى الضرر الذي يلحق بدافعي الضرائب في سداد هذه الفواتير، وفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام محلية اليوم.

وكانت وزارة الزراعة الكينية تعاقدت مع تسعة مطاحن لاستيراد وبيع الذرة إلى الدولة، في إطار برنامج دعم محصول الذرة لخفض تكلفة الدقيق الذي ارتفع إلى 150 شلنا مقابل عبوة تزن كيلو جرامين.

وفي حين أنه كان من المقرر أن يتم استكمال المدفوعات في نهاية عام 2017، إلا أن تأخيرات الدولة في سداد المستحقات دفعت أصحاب المطاحن إلى التوجه للمحكمة في عام 2019 لإجبار الحكومة على دفع المبالغ النقدية المستحقة لهم، وقد حكمت المحكمة لصالحهم وليس ذلك فقط بل تم إجبار الدولة على دفع فائدة الدين.

وفي نهاية عام 2017، كانت الدولة مدينة لأصحاب المطاحن بـ 2.3 مليار شلن، وهو مبلغ قال أصحاب المطاحن إنه تضخم إلى 5 مليارات شلن، ورغم ذلك لم تدفع الحكومة حتى الآن سوى 3 مليارات شلن لخمسة مطاحن، مما أدى إلى احتجاج من بقية أصحاب المطاحن الذين يشككون في الإجراءات المتبعة في سداد المستحقات.

وأفاد أصحاب المطاحن بأنه لم يتم إرسال مبلغ الـ 12.7 مليار شلن الذي أدرجته وزارة المالية في الميزانية التكميلية إلى وزارة الزراعة، التي من المفترض أن تسدد بها مستحقات أصحاب المطاحن، على حد زعمهم.

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