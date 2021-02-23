المهندسة آية.. جامعية تقف على عربة فول لمساعدة أسرتها (صور)

مواقف كثيرة أثبتت أصل وثبات الفتاة المصرية في الشدائد، وكيفية الاعتماد عليها في تحمل المسؤولية، ومن ضمن تلك الأمثلة "المهندسة آية" التي تقف على عربة فول لمساعدة والدها المريض وعائلتها المكونة من 6 أفراد.تحكي "آية محمد" التي تدرس بكلية الزراعة في جامعة قناة السويس والبالغة من العمر 20 عاما أنها تقف كل يوم من 5 صباحًا لمساعدة والدها في عمله، بعد أن نصحه الأطباء بعدم الوقوف كثيرا على قدميه حتى تأتي مواعيد المحاضرات فتذهب إلى كليتها، ثم تعود من جديد لعربة الفول من أجل لقمة العيش.وأشارت إلى أن تلك العربة هي مصدر رزقهم الوحيد، لذلك فجميع أفراد الأسرة تساعد في تحضير الفول وباقي الطعام.تستكمل أنها كانت تساعد والدها منذ طفولتها لكن بعد مرضه تحملت كل المسؤولية لكونها الابنة الكبرى: "أنا بحب عيلتي علشان كده لازم أكون معاهم وأقف جنبهم".وعن ردود أفعال الناس تقول "آية" الكثير من الناس داعمين لها خصوصًا بعد معرفة أنها طالبة جامعية وتعمل لمساعدة أسرتها: "في ناس كتير بتفرح لما بتشوفني وأنا شغالة، الشغل مش عيب وأنا بشتغل علشان عيلتي اللي بحبها".تتمنى آية أن تحقق حلم أسرتها بأن تصبح مهندسة زراعية، وأن تحصل على رخصة لعربة الفول لأنها مصدر الرزق الوحيد لأسرتها: "بنبقي خايفين الإزالة تيجي تشيل العربية واحنا عايشين منها".