القصة الكاملة لحملة إنقاذ آثار النوبة

أيام قليلة تفصلنا عن احتفال مصر الـ41 بإنقاذ آثار النوبة من الغرق، بعد إطلاق وزارة السياحة والآثار، حملة دولة، لإنقاذها بعد ارتفاع منسوب مياه نهر النيل مع بناء السد العالي في أسوان، وغرق الآثار تحته، والتي كانت الحملة الأكبر لإنقاذ التراث الثقافي.وتعد آثار النوبة الأكثر تنوعًا واختلافًا حيث ضمت معابد شُيدت في أزمنة مختلفة بين العصر الفرعوني حيث شيد الملك رمسيس الثاني 7 معابد، منهم 6 معابد على غرب النيل ومعبد على شرق النيل، ومعابد بُنيت في العصرين اليوناني والروماني.وتستعرض "الدستور" القصة الكاملة لإنقاذ آثار النوبة من الغرق في الذكرى الـ41 لها.ـ غرق النوبةامتدت منطقة النوبة بطول 350 كليو مترا من الشلال الأول وحتى الشلال الثاني جنوب أسوان بطول نهر النيل من قرية دابود في الشمال وحتى قرية أدندان في الشمال، ولموقعها القريب من نهر النيل تعرضت المنطقة للغرق أكثر من مرة، وتم تهجير أهلها لأكثر من مرة، أولها قبل مايزيد عن 120 عامًا وبالتحديد في عام 1902 عندما قررت الحكومة بناء خزان أسوان والذي ارتفع معه منسوب المياه وهدد النوبة وآثارها، ثم تعرضت للغرق بعد بناء هذا السد بـ10 سنوات وبالتحديد في عام 1912، ثم تعرضت للغرق في عام 1932، إلا أنه مع وضع خطة إنشاء لسد العالي في خمسينات القرن الماضي كانت ستصبح المنطقة كلها تحت قاع بحيرة السد، وكان لابد من نقل آثارها إلى منطقة أخرى أكثر أمانًا، وتم ترحيل أهالى النوبة خلف السد عام 1963 إلى هضبة كوم أمبو.ـ صندوق إنقاذ آثار النوبةمع تعرض آثار النوبة للغرق مع إنشاء السد العالي، قرر الرئيس جمال عبد الناصر، إنشاء صندوق إنقاذ آثار النوبة في عام 1964، للحفاظ علي آثار النوبة من الضياع بعد عمليات التعلية التي جرت على السد العالي، والتي أدت إلى غرق كميات كبيرة من الآثار، حيث أصدر عبدالناصر القرار رقم 8 لسنة 1964 والذي جاء نصه "ينشأ بوزارة الثقافة والإرشاد القومى صندوق لتمويل إنقاذ آثار النوبة وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، تتكون موارد هذا الصندوق من المبالغ التى تخصص لهذا المشروع فى ميزانية وزارة الثقافة والإرشاد القومى أو الوزارات الأخرى.ويتولى تدبير جميع الموارد اللازمة لعمليات إنقاذ آثار النوبة، كذلك وضع المعايير والشروط المواصفات الفنية الخاصة بالعطاءات والممارسات الخاصة بعمليات الإنقاذ.ـ اليونسكو تساهم في الإنقاذكان لليونسكو الدور الأكبر في إنقاذ آثار النوبة، حيث أشرفت على أكبر حملة دولية لإنقاذ آثار في تاريخ العالم شاركت فيها أكثر من 50 دولة، وبدأت الحملة في عام 1959 عندما دعت منظمة اليونسكو لعقد مؤتمر يضم مندوبي الدول ورؤساء البعثات الأثرية في مصر، وتم الاتفاق على ضرورة إنقاذ آثار النوبة بناء على طلب مصر من المنظمة، وفي 8 مارس عام 1960 وجه المدير العام لليونسكو "فيتر ونيزى" نداءً عالميًا لإنقاذ آثار النوبة، وتكلفت عملية الإنقاذ حوالي 40 مليون دولار بمشاركة 5 آلاف أثري ومهندس وعامل، واستغرقت ما يقرب من 5 سنوات فتم إعادة افتتاح المعبدين في 22 سبتمبر 1968.ويضم موقع التراث العالمي "معالم النوبة من أبو سمبل إلى فيله" الكثير من الأماكن الأثرية مثل معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل ومعبد إيزيس في جزيرة فيله الذين أمكن إنقاذهما من الغرق بسبب بناء السد العالي، وتم تسجيل موقع "معالم النوبة من أبو سمبل إلى فيله" على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام ١٩٧٩م.