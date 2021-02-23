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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية توجّه تحذيرا لـ6 دول أعضاء إثر القيود الحدودية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:59 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
وكالات
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها حذّرت رسميا ست دول في الاتحاد الأوروبي من أن القيود التي فرضتها عند الحدود لاحتواء كوفيد-19 تقوّض حرية الحركة داخل التكتل.

وأكّدت رسائل بعثت الاثنين إلى كل من بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا والمجر والسويد على خطر "التشرذم وعرقلة حرية الحركة وسلاسل الإمداد"، وفق ما أفاد الناطق باسم المفوضية كريستيان ويغاند الصحفيين.

وتخشى المفوضية من أن التدابير تتجاوز التوصيات التي أقرت قبل أربعة شهور بشأن إيجاد توازن "متناسب" بين احتواء الفيروس والمحافظة على حرية الحركة.

وأمهلت الدول المعنية حتى نهاية الأسبوع للرد، وإلا يفترض نظريا أن تطلق في حقها إجراءات لخرقها قوانين الاتحاد الأوروبي.

لكن ألمانيا رفضت بشدة فكرة أن تكون القيود المشددة التي فرضتها على الحركة من منطقة تيرول النمسوية ومن جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا متعارضة مع القواعد الأوروبية.

وقال الوزير الألماني المكلف الشؤون الأوروبية مايكل روث في بروكسل، حيث كان يحضر اجتماعا لنظرائه في الاتحاد الأوروبي، "أرفض الاتهامات بأننا لم نلتزم قانون الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن ألمانيا اتّخذت القرار "الصعب" نظرا لقلقها من نسخ كورونا المتحوّرة الشديدة العدوى وبسبب موقع بلاده "وسط الاتحاد الأوروبي".

وأشارت رسالة المفوضية الأوروبية إلى ألمانيا، والتي حصلت فرانس برس على نسخة منها، إلى أن برلين لا تطبّق جميع الاستثناءات للحظر التي أوصى بها التكتل ونوّهت إلى أن تفشي نسخ كورونا المتحورة في جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا ليس أسوأ مما هو عليه في بعض الدول الأوروبية الأخرى.

كذلك انتقدت اشتراط السلطات الألمانية بأن تكون نتائج فحوص كوفيد-19 باللغات الإنكليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية، مشيرة إلى أن على برلين القبول بالنتائج الصادرة باللغتين التشيكية أو السلوفاكية.

وأفادت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى "المحافظة على عمل السوق الموحدة بشكل طبيعي في ظل فترة اقتصادية متقلبة وحماية الحياة العائلية في فترة تشهد انخفاضا كبيرا في الاتصال الاجتماعي خارج نطاق أفراد العائلات الأساسيين".

وصرّح ويغاند "لدينا ثقة بأننا سنتوصل إلى حل مع الدول الأعضاء المعنية من دون الحاجة للجوء إلى خطوات قانونية، قد تستغرق وقتا طويلا".

ومن المقرر أن يناقش قادة التكتل الوضع الوبائي الخميس والجمعة خلال قمة عبر الفيديو.

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