موريتانيا تدعو لتمثيل أفضل للمرأة العربية في صناعة القرار

دعت السيدة الأولى الموريتانية الدكتورة مريم فاضل الداه، إلى ضرورة وجود تمثيل أفضل للمرأة في مواقع صنع القرار للمؤسسات العربية المختلفة، لافتة إلى أنه لا يزال دون المستوى المطلوب.جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية المنعقد تحت عنوان "المرأة العربية والتحديات الثقافية".وأفادت - في كلمتها - بأن المرأة الموريتانية، الفخورة بانتمائها العربي الإفريقي، ظلت تضطلع دائما بدور رائد ومتوازن في الحفاظ على مقومات الانتماء والهوية من جهة، وفي تحقيق أهداف التنمية الشاملة من جهة أخرى.. إلا إنه ومع ذلك، فإنها لا تزال- ككل النساء في مجتمعاتنا العربية- تواجه العديد من التحديات.ولفتت إلى أن المرأة اليوم، في عدة بلدان عربية، تواجه مصاعب دون الحصول على تعليم عالي الجودة يؤهلها لتولي المناصب السامية وللإسهام في البحث العلمي والأكاديمي.. فضلا عن قضية العنف الأسري والزواج المبكر والتي يجب ألا تظل من المواضيع المسكوت عنها، فلا مناص من مواجهتها ومعالجتها بشجاعة وبإرادة قوية.وأكدت ضرورة حصول الفتيات على الائتمان المالي وتعزيز مشاركتهن في مجال ريادة الأعمال، لا سيما في ظل الظروف التي يعيشها العالم اليوم.وأعربت السيدة الأولى الموريتانية، في ختام كلمتها، عن أملها في أن يسهم المؤتمر في تشكيل فريق عمل يعكف على تطوير استراتيجية عربية حول قضية "الجندر" الحاسمة، تستهدف إزالة الحواجز دون نفاذ المرأة إلى التعليم والتوظيف والمناصب القيادية.