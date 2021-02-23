مدير مصنع كنوز مصر: الإقبال على معرض «ديارنا» كبير.. وأغلب الوزراء زبائن المصنع (حوار)

- متى بدأ عملك في الآثار؟

- هل هذه المشاركة هي الأولى في المعارض المصرية؟

- هل تقابلت مع الوزيرة نيفين القباج في المعرض؟

- هل يوجد قطع تستغربها الناس عندما تراها أول مرة؟

- هل يوجد قطع أثرية معينة يطلبها السائحين؟

- ما الذي يميز مجال الآثار عن غيره؟

- لماذا تمثال رأس نفرتيتي له عين مرسومة وعين أخرى لا؟

- من أشهر زبائن المصنع؟

- هل أثر كورونا اقتصاديا على إنتاج المصنع؟

أقامت وزارة التضامن الاجتماعى، معرض "ديارنا للحرف اليدوية" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" والمستمر حتى يوم 25 فبراير الجارى، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة.الدستور التقت بداخل المعرض أحمد أبو الخير، مدير تشغيل مصنع كنوز مصر للنماذج الأثرية، المصنع الذي تم بناءه بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 لاستنساخ الأثار المصرية في مصر، وحتى لا تكون تلك الهدايا غير مستوردة من الصين، وكان لنا هذا الحوار:أنا أعشق الآثار من طفولتي، التحقت بمدرسة مدينة نصر الثانوية الصناعية لترميم الأثار، والتحقت بعدها بكلية الآثار قسم ترميم من عام 2001 حتى عام 2005، ثم تم تعييني بوزارة الآثار في الترميمات من عام 2007، ثم تم إعارتي لمصنع كنوز مصر من 6 أشهر.ليس من السهل أبدا التعامل مع الآثار، عملت فترة في المتحف المصري الكبير الجديد، وعند التعامل مع الآثار باليد فذلك له رهبة وقيمة ولا يقدر عليها أى أحد، لذلك أغلب المهتمين بالآثار لا يستطيعون ترك المجال يمكن أن يضيفوا عليه شيئ أخر، ولكن لا يتركوه نهائيا.هناك قطع منذ دخولي المدرسة في عام 1996 حتى الآن تبهرني وتخطفني عندما أراها وأقف أمامها، واستشعر بعظمة كبيرة مثل ماسك توت عنخ آمون عندما أذهب للمتحف المصري أقوم باللف حوله كل مرة لأنه بيبهرني من شدة عظمته.نعم.. ديارنا أول معرض يتم الاشتراك فيه للشركة.أتت الوزيرة مشكورة يوم الافتتاح وعجبتها الفكرة كثيرا وعلقت على إحساسها الكبير بالفخر أن تلك التماثيل لم يعد يتم تصنيعها بالخارج وكلمة صنع في مصر على مثل تلك المنحوتات شيئ كبير جدا ومهم لاسم مصر.- هل هناك إقبال على معرض ديارنا رغم انتشار وباء فيروس كورونا؟الإقبال على المعرض شديد، وخاصة في الإجازات الرسمية، فضلا عن دور الهلال الأحمر في تعقيم المعرض كل ربع ساعة تقريبا، وتعقيم العارضين والزائرين وتشديدهم على ارتداء الكمامات.يمكن أن يكون انتشار وباء فيروس كورونا أثر سلبيا على الإقبال نوعا ما لكن الناس مطمئنة بسبب قيام المنظمين من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الهلال الأحمر بالإجراءات الاحترازية وتأمين الناس من إصابتهم بالفيروس.- لك رحلة طويلة مع الآثار والمنحوتات كيف يمكنك إنتاج قطع تبهر السائحين والمصريين؟بسبب الخلفية الأثرية لي بسبب عشقي للأثار ودراستي، يمكننى أن أحكم على القطعة أنها بالفعل تحاكي القطعة الأثرية الحقيقية أم لا ومن تلك الفكرة لو لم أقتنع بالشبه بين القطعتيين الحقيقية والمقلدة طبق الأصل لا أقدمها للعميل.أغلب القطع الموجودة لدينا مشهورة ولكن يوجد قطع مثل لعبة "السنت" وهى اللعبة المفضلة للملك توت عنخ آمون غير معروفة للناس ويستغربوها عند رؤيتها.أغلب القطع التي يتم طلبها هي "كوليكشن الملك توت عنخ آمون"، لذلك نعرض في البارتيشن الخاص بنا في معرض ديارنا أكثر القطع المشهورة له "قناع توت" فهو الـ master pice للمتحف المصري، لذلك كان من اللازم عرضه واستنساخه بالكثير من الأحجام، فضلا عن استنساخه بالحجم الطبيعي.مجال الآثار فيه الكثير كل قطعة لها حكاية مختلفة وعندما نستعين بالآثاريين المترجمين ويقومون بترجمة النصوص الموجودة على القطع نجد أنها تحكي قصة مشوقة فدائما تخطف وتبهر من يراها وتجعله يمتلك حب استطلاع أكثر لمعرفة باقي القصص، وكيف كان المصريين القدماء مؤمنون بأفكارهم ويترجمونها لأشياء ملموسة.نحن ننتج قطع مستنسخة طبق الأصل من القطع الأصلية فرأس نفرتيتي الأصلية غير مكتمل تطعيمها، هناك حكايات حولها مثل أن تطعيم العين وقع، وحكاية أخرى تقول إن ذلك كان الموديل الأصلي للفنان الذي توفي قبل استكماله.أغلب الوزراء هم زبائن للمصنع، وبالطبع على رأسهم دكتور خالد العنانى وزير الاثار فكل المشتريات التى يتم إهدائها لسفراء الدول الأخرى والوزراء تكون من مصنعنا فضلا عن اغلب الشخصيات الـ vip.أثر بالطبع لأن أغلب عملنا مع السياحة مثل أى مجال في العالم ولكننا عملنا بأن نوصل فكرتنا للمصريين أكثر وأنتجنا هدايا صغيرة ونعمل الآن على خط إنتاج خاص بلعب الأطفال فقط، مثل البازل على أشكال التماثيل المصرية القديمة، أو لعب للبنات بشكل مصري قديم أكثر.