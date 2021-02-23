الشعور بعدم الاستقرار.. ماذا يحدث للرحالة؟

هناك مقولة تركز على أن للسفر له 7 فوائد، بالطبع هو كذلك وهناك أشخاص رحالة تعشق السفر الكثير عن الحد مما ينتج عنه آثار سلبية وفقًا لما تحدث به البلوجر مرزوق حسن.1- السفر المتكرر يعطي الشخص شعور بعدم الاستقرار، وهو الأمر الذي يؤثر على حالته الذهنية والنفسية.2- عند السفر لفترات طويلة يؤثر ذلك على العلاقات الاجتماعية واضطرابها، فعندها تتأثر متانة علاقة الشخص بعائلته وأصدقاءه.3- عند السفر لأماكن مختلفة وبشكل متكرر يؤثر ذلك على الساعة البيولوجية للإنسان، إذ يحدث خللًا في مواعيد نومه وتناوله للطعام، ما قد يؤثر سلبيًا على صحته وحياته بشكل عام4- يصبح تكوين الأصدقاء أكثر صعوبة بسبب حالة عدم الاستقرار التي يعيشها المرء أثناء السفر، وعادة ما تكون الصداقات مؤقتة وعابرة لا تتسم بالديمومة والاستمرار.5- واختتم السفر شئ ممتع ولكن يجب أن ننظر أيضا للأشياء السيئه فيه التي قد تسبب لنا المتاعب.