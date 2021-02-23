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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 600 مواطن بقرية كفر حشاد بالغربية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:48 م
الكشف الطبى
الكشف الطبى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة الرعاية الأساسية لتنفيذ تلك القوافل التي تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضحت الدكتورة نشوة مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه قد تم إجراء الكشف الطبي على أكثر من 600 مواطن بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة اليوم الثلاثاء بقرية كفر حشاد التابعة لمركز كفر الزيات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى بمختلف المناطق.

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