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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يوافق على تقسيط قيمة مدينة الأمل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:10 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق في جلسته المنعقدة، اليوم، بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل على تشكيل مجلس أمناء من ممثلي الجمعيات المستفيدة من المشروع وبعض الجهات التنفيذية المعنية بالمشروع لمتابعة الإجراءات والخطوات التي يجري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى حضور كافة القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات.

وأضاف الداودي أن المجلس وافق أيضا على تقسيط مبلغ جدية الحجز الذي يقدر بـ20% من قيمة القطعة على أن يتم دفعها على 3 مراحل المرحلة الأولى يتم دفع نسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد ودفع نسبة 5% بعد ثلاثة شهور و5% المتبقية بعد ثلاثة شهور أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين.

وشدد الداودي خلال الاجتماع على مسئولي (شركات الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحي - الغاز – الاتصالات) بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمدينة الجديدة وعمل دراسات الخاصة بشبكات المرافق والتكلفة المالية لها.

الجدير بالذكر أن مدينة الأمل مقامة على مساحة 1539 فدانا مقسمة إلى 4 مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة، فضلا عن مناطق الخدمات التي شملها المخطط كـ (التعليمية – الصحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – مسطحات خضراء) ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.

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