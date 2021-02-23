البدء في أعمال رصف شارع مسجد الفتح بالضبعة

قال العميد محمد فوزي، رئيس مجلس مدينة الضبعة، إنه تم بداية من اليوم الثلاثاء وضع طبقة الأساس والبدء في أعمال رصف شارع مسجد الفتح حتى يتم ربطه بطريق المدخل الغربي وإنارته عن طريق قطاع الإنارة بالمركز.وأكد أن جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالإسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية والمرافق.