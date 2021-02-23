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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تناشد الاتحاد الأوروبي بتعجيل إصدار شهادات التلقيح الموحدة ضد كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:08 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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جدد وزير السياحة اليوناني، هاريس ثيوكاريس، مناشدة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بإصدار شهادات تلقيح موحدة ضد فيروس كورونا، والتي ستسمح باستئناف السفر الجماعي هذا الصيف.

وأضاف ثيوكاريس، في تصريحات أوردتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن بعض البلدان تشعر بالقلق في الوقت الراهن لأن دول شرق أوروبا تبدو غير راغبة في التطلع إلى الأمام، مؤكدًا ضرورة التحرك بسرعة أكثر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتصاد اليونان يعتمد بشكل كبير على السياحة الدولية، وأن فتح البلاد أبوابها أمام السياح العام الماضي لم يكن كافيًا لتخفيف آثار الضرر الذي لحق بهذا القطاع بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر مناقشة إصدار شهادات التلقيح الموحدة بين الدول الأوروبية خلال قمة للاتحاد الأوروبي التي تبدأ بعد غد الخميس.

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