أيرلندا الشمالية تسجل 3 إصابات بسلالة كورونا

ظهرت في أيرلندا الشمالية ثلاث حالات إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت بجنوب إفريقيا.وأكد بيان لوزارة الصحة في أيرلندا الشمالية اكتشاف الحالات، اليوم الثلاثاء، مضيفا أنه "يتم إجراء عملية تقييم مفصلة للخطورة الصحية وتعقب المخالطين"، وأنه من المعتقد أن احتمالات انتقال العدوى إلى آخرين "محدودة" في الوقت الحالي.وصرح وزير الصحة، روبين سوان، قائلا: "لقد أوضحت من قبل أن التعرف على حالة أو حالات إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة في أيرلندا الشمالية هي مسألة محتومة في مرحلة ما".وأضاف: "هذا التطور لا يعني أن السلالة المتحورة سوف تصبح الأكثر انتشارا، أو السلالة السائدة في أيرلندا الشمالية".واستطرد: "إنها تؤكد مرة أخرى الحاجة الحقيقية للغاية لاستمرار توخي الحذر فيما يتعلق بكوفيد 19".