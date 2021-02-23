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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لندن تمنح الاتحاد الأوروبى مزيدًا من الوقت للمصادقة على اتفاق ما بعد بريكست

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:00 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الثلاثاء، إن المملكة المتحدة وافقت بناء على طلب الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة لما بعد بريكست حتى 30 أبريل، لإتاحة الوقت الكافي للبرلمان الأوروبي للتصديق عليها.

وأفاد: "اتفقنا اليوم على تمديد الموعد النهائي حتى 30 أبريل لمصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية".

كان من المقرر في البداية أن ينتهي في 28 فبراير التطبيق المؤقت للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير، لكن البرلمان قال إنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال المتحدث البريطاني، إنه لمن المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يكمل إجراءاته الداخلية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي يخلقها ذلك للشركات والمواطنين على الجانبين. نتوقع أن يحترم الاتحاد الأوروبي الموعد الجديد.

بدأ البرلمان الأوروبي في منتصف يناير دراسة النص المؤلف من 1250 صفحة، ويأمل أعضاؤه التصويت عليه في مارس.

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