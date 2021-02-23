ضبط 23 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بمطروح

شنت مديرية الطب البيطري ومديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين حملة موسعة على محال الجزارة وبيع اللحوم حيث تم تحرير 6 محاضر مخالفة وضبط 23 كجم لحوم ذبح خارج السلخانة تنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للسلع المعروضة والاطمئنان على سلامتها مع صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وأوضح الدكتور سعد الجويلى، مدير عام الطب البيطري، قيام مدير إدارة المجازر بمطروح بالمشاركة مع مباحث التموين بعمل حملة تفتيشية موسعة على محلات الجزارة بمطروح.وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بوزن 23 كجم و2 محضر عرض اللحوم دون غطاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.