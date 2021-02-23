مصادر دفاعية يونانية تنفي تحرش مقاتلات جوية بسفينة أبحاث تركية

نفت مصادر بوزارة الدفاع اليونانية، اليوم الثلاثاء، صحة الاتهامات التركية بـ"تحرش" مقاتلات جوية تابعة للجيش اليوناني بسفينة أبحاث تركية أثناء إجراء أعمال مسح سيزمي في المياه الدولية شمال بحر إيجه.ونقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عن المصادر، قولها إن أية طائرات حربية يونانية لم تحلق فوق السفينة التركية، كما لم يكن هناك رد من جانب طائرات تركية على عملية التحليق المزعوم للمقاتلات اليونانية.وكانت وسائل إعلام تركية قد نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن مصادر بوزارة الدفاع التركية أن أربع مقاتلات يونانية "تحرشت" بسفينتها للأبحاث، وأن أنقرة "ردّت التحرش".وقالت المصادر اليونانية إن قواتها الجوية ليست نشطة حاليا في المنطقة التي تعمل فيها السفينة التركية، موضحة أن أنشطة التدريبات لقوات الجوية تبعد عدة أميال عن تلك المنطقة.وتتنازع أثينا وأنقرة على تقسيم المياه الإقليمية في شرق البحر المتوسط، خصوصا من أجل حقوق التنقيب عن النفط والغاز، وتشكو كل من اليونان وقبرص من أنشطة تركية للتنقيب عن النفط بشكل غير مشروع في مياههما الإقليمية.