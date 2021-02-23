المغرب يعلق حركة السفر من وإلى ألمانيا بسبب طفرات كورونا

علقت المملكة المغربية حركة النقل الجوي من وإلى ألمانيا بسبب الخوف من انتشار طفرات كورونا الجديدة.وأعلنت السفارة الألمانية في الرباط استنادا إلى الحكومة المغربية أن هذه القيود ستسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تستمر حتى الحادي والعشرين من مارس المقبل.وبالإضافة إلى ذلك، من المنتظر عدم السماح للأشخاص الذين كانوا متواجدين في ألمانيا بغض النظر عن جنسياتهم بالقدوم إلى المغرب، كما أن الدخول عبر السفر من بلد ثالث لن يكون ممكنًا.كما علقت المملكة المغربية الرحلات الجوية من وإلى سويسرا والنمسا "لأسباب تتعلق بالسياسة الصحية" حسبما ذكرت السفارة النمساوية في الرباط.وكانت المغرب فرضت حظرا للرحلات الجوية من وإلى بريطانيا في سبتمبر الماضي بسبب الطفرة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت هناك.