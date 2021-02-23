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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يعلق حركة السفر من وإلى ألمانيا بسبب طفرات كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:54 م
حركة النقل الجوي
حركة النقل الجوي
وكالات
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علقت المملكة المغربية حركة النقل الجوي من وإلى ألمانيا بسبب الخوف من انتشار طفرات كورونا الجديدة.

وأعلنت السفارة الألمانية في الرباط استنادا إلى الحكومة المغربية أن هذه القيود ستسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تستمر حتى الحادي والعشرين من مارس المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، من المنتظر عدم السماح للأشخاص الذين كانوا متواجدين في ألمانيا بغض النظر عن جنسياتهم بالقدوم إلى المغرب، كما أن الدخول عبر السفر من بلد ثالث لن يكون ممكنًا.

كما علقت المملكة المغربية الرحلات الجوية من وإلى سويسرا والنمسا "لأسباب تتعلق بالسياسة الصحية" حسبما ذكرت السفارة النمساوية في الرباط.

وكانت المغرب فرضت حظرا للرحلات الجوية من وإلى بريطانيا في سبتمبر الماضي بسبب الطفرة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت هناك.

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