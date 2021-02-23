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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع يلتقي عددا من المسؤولين العسكريين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:51 م
محمد بن أحمد البواردي
محمد بن أحمد البواردي
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التقى وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، كلا من وزير الدفاع الصربي نيبويشا ستيفانوفيتش، ووزير الدفاع القبرصي شارلامبوسبيتريدس، ونائب وزير الدفاع الأوكراني ألكسندر ميرونيوك، وذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس2021" واستقباله عددا من الضيوف ضمن إطار فعاليات المعرض.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، رحب وزير الدولة لشؤون الدفاع بوزير الدفاع الصربي، ووزير الدفاع القبرصي، ونائب وزير الدفاع الأوكراني، وأشاد بمستوى العلاقات القائمة بين الإمارات وكل من صربيا وقبرص وأوكرانيا خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية والعسكرية.

وأفادت الوكالة بأنه تم أيضا مناقشة فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، ودور المعرض في تعزيز الصناعة الدفاعية باعتباره حدثا عسكريا عالميا يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية، ويترأسه كبار المسؤولين وصناع القرار العسكريين من دول المنطقة.

ومن جانبهم أشاد الضيوف خلال اللقاءات بمستوى تنظيم معرض آيدكس وما يحظى به من حضور واهتمام رغم تحديات جائحة "كورونا".

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