بالأرقام.. إنجازات التأمين الصحي الشامل في مصر

واحد من أهم النظم الاجتماعية والصحية التي لجأت إليها وزارة الصحة المصرية مؤخرًا، وأصبحت لديها تجربة رائدة فيها، هو التأمين الصحي الشامل الذي بدأته مصر منذ عام 2019 وحتى الآن وحققت فيه نجاحات ضخمة.وبدأ التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد تحديدًا وكررت التجربة في أكثر من محافظة آخرى، حتى أصبح هناك أعداد كبيرة من المستفيدين، الذي انضموا حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي ضمنت لهم رحلة علاج آمنة.واتساقًا مع ذلك، فقد أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن هناك رضاء تام من المواطنين على منظومة التأمين الصحي الشامل، كان ذلك أثناء تفقد الوزيرة وحدة طب أسرة البعيرات، في إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين.وأعلنت الوزيرة أن إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 17 ألفًا و659 ملفًا حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019، موجه المواطنين بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل.وبالفعل هناك أعداد كبيرة من المستفيدين لتلك المنظومة، وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي أبرز الأرقام الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل من واقع بيانات وزارة الصحة المصرية، ومدى الاستفادة التي عادت على المواطنين منها.بدأ التأمين الصحي الشامل في أكتوبر العام 2019، وهو نظام صحي جديد يغطي جميع أفراد الأسرة، كما توفر الرعاية الصحية لغير القادرين من الفئات الأكثر احتياجًا، فهو مأخوذ من التأمين الصحي المعتاد لكنه أعم وأشمل وأكثر في تغطية عدد الأفراد والمستشفيات والهيئات الصحية.ووضعت له ميزانية بلغت 38.5 مليار جنيه من أجل تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والاستعدادات لتطبيق النظام في محافظات المرحلة الأولى، وتم تسجيل الأسر إلكترونيًا وكانت أولى المحافظات هي بورسعيد التي تم تسجيل فيها 600 ألف مواطن في المرحلة الأولى.بينما بلغ إجمالي المواطنين المنتفعون بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى فقط مليون و200 ألف مواطن، يعالج 58% منهم في منظومة طبيب الأسرة، في محاظفتا الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان، وهي تعتبر مستشفيات المرحلة الثانية من منظومة التأمين.وتم تشغيل 59 وحدة طب للتأمين في الأقصر و7 مستشفيات، وفي الإسماعيلية 37 وحدة و12 مستشفى، بينما دخل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقه 51 جهة منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية إجماليًا.وإلى الآن تم تسجيل 4.6 مليون مواطن في نظام التأمين الصحي الشامل بمرحلتيه، منهم 500 ألف في بورسعيد، بتكلفة 38.5 مليار جنيه خلاف الميكنة، وتم عمل جراحات متقدمة 100% من خلال التأمين الصحي بالمحافظات.ودشنت الصحة قبل انتشار فيروس كورونا زمالة من أجل تدريب الأطباء على منظومة التأمين الصحي الشامل و100% من الأطباء التحقوا بتلك الزمالة في محافظات المرحلة الأولى، ودخل 10 آلاف طبيب خدمة التأمين الصحي الشامل، وتم إتاحة أكثر 5000 تاب لاستخدامه، بتكلفة 370 مليون جنيه للأطباء.وخلال تلك الفترة تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية و166 ألفًا و600 حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وإجراء أكثر من 600 ألف فحص طبي، وتلقي 177 حالة العلاج الإشعاعى.وهناك أيضًا 4 آلاف و786 حالة غسيل كلوي تمت تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وإجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131 عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.وتم إجراء للمرة الأولى عملية تغيير صمام بالقسطرة TAVIوافتتاح وحدة غسيل كلوي للأطفال، مع بدء عمليات جراحة ترميم الوجه، وجراحة زراعة القوقعة، وزراعة القرنية، بينما وصل عدد الملفات العائلية التي تم فتحها إلى أكثر من 191 ألف ملف، إلى جانب 750 ألف ملف فردي حتى الآن.