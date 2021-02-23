أطباء يوضحون كيفية قضاء فترة ما بعد التعافي من كورونا

معركة نفسية يخوضها المتعافون من فيروس كورونا المستجد، بعد مقاومتهم للمرض وتحويل نتيجة التحليل الخاص بهم من إيجابي إلى سلبي، لتبدأ رحلة علاج أخرى داخل منازلهم ووسط ذويهم، لكنها تكون هذه المرة نفسية بشكل كامل، لا يحتاجون فيها إلى عقاقير طبية، بل يحتاجون من يقف بجانهم ليدعمهم نفسيًا ومعنويًا، حتى يتعايشوا مع المجتمع من جديد.أحيانًا ما يشعر المتعافي من كورونا بالوصم، غثر إصابته بفيروس كورونا، فهناك البعض من ما يعتقدون أن المصابين بالمرض منبوذين لا يجب أن يتعامل معهم أحد، لكنه تفكير خاطئ بكل المقاييس، ما يصيب المصاب بمرض نفسي حاد حتى وإن تعافى من الفيروس، لن ينسى نظرة المجتمع له بعد إصابته بالفيروس."الدستور" تواصلت في هذا الملف مع أطباء مستشفيات العزل الصحي في مصر، لتوضيح الطرق التي يجب أن يتبعها المتعافون من فيروس كورونا المستجد، بعد عودتهم إلى المنزل وقضاء فترة النقاهة قبل التعايش مع المجتمع من جديد، حتى يتخصلوا نهائيًا من أي آثار نفسية قد تؤثر على حياتهم.خيري: ننصح المتعافين بالسفر إلى مكان حيوي بعد التعافي من المرضفي البداية، تواصلنا مع الدكتور عبدالرحمن خيرى،وهو أحد الأطباء الذين تطوعوا فى «الجيش الأبيض» للقضاء على فيروس «كورونا المستجد»، وإنقاذ حياة المصابين منهداخل مستشفى إسنا فى الأقصر، وانتقل منه مؤخرًا لتولي مسئولية العزل فى مستشفى المعلمين بمنطقة الزمالك.وقال "خيرى": "هناك إرشادات وتعليمات ننصح بها المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بعد تحول نتيجة المسحة الخاصة بهم من إيجابي إلى سلبي، وعودتهم إلى المنزل مجددًا، ليتم تأهيلم نفسيًا ومعنويًا بشكل سليم قبل التعايش مع المجتمع من جديد، وحتى لا يخافون أيضًا من نظرة المجتمع لهم على إنهم كانوا مرضى بالفيروس"."بعد التأكد من تعافي المريض نهائيًا، نوجهه للسفر إلى أحد المدن السياحية التي تتميز بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية الخلابة، حتى يكتسب مناعة جيدة للتعامل مع الحياة بشكل طبيعي، لأن هذه الفترة تكون نفسية وليست علاجية، لذا نتواصل مع المقربين منه أيضًا لحثهم على مراعاة احتياجاته ومطالبه خلال هذه الفترة من التعافي النفسي"، بحسب قول "خيري".اختتم "خيري" حديثه مع "الدستور"، مناشدًا المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة، حفاظًا على أرواحهم، خاصة "التباعد الاجتماعى"، مع ضرورة زيادة التوعية بخطورة "كورونا"، وعدم التعامل مع المرضى أو المتعافين على أنهم وصمة عار بسبب إصابتهم بالفيروس المستجد.المليجي: يجب التخلص من الآثار النفسية التي تصيب المتعافين من كورونايتذكر الدكتور هيثم الميلجي، أستاذ العناية المركزة بجامعة المنصورة، وأحد الأطباء الذين خاضوا تجربة العمل في مستشفي عزل العجمي قسوة المشاهد التي مرت عليه أثناء فترة تواجده في المستشفي، يقول إن التجربة كانت مرهقة نفسيا بشكل كبير له، وأنها ما زالت لها تأثير سلبي عليه، "جالى اكتئاب لفترة، وأول مرة أمر بحاجة زي دي، خصوصا أن عدد الحالات كتير، الإصابات بتزيد"، موضحا أن هذه المرحلة هى الأصعب خصوصا بعد إعادة الحياة لطبيعتها بشكل كبير، علشان كدا لازم كل واحد يكون مسئول عن نفسه واللي حواليه بشكل أكبر"، يقول المليجي.وعن المتعافين وتأثير تجربة الإصابة علي صحتهم النفسية يقول:" بحكم خبرتي البسيطة مع عدد الحالات اللى بتابعها أقدر أقول أن تجربة المرض بتسيب أثر نفسي مرهق جدا مع المتعافي كمان"، مشيرا إلى أنه برغم انتهاء تجربة فترة عمله في مستشفي العزل، فإنه مازال هناك تواصل مستمر مع متعافين من "كوفيد- 19، ومع زيادة الأعداد خلال الفترة الأخيرة، تزايدت عدد الحالات المتابعة معه " في أعداد كبيرة متابعة معايا تليفونيا، وبحاول طول الوقت أوصلهم فكرة أن طالما الأعراض مش بتزيد يبقي من الأفضل أن يظل في البيت".يروي المليجي لـ"الدستور"، الأساليب التى يستخدمها مع مصابي كورونا المتابعين معه خلال فترة عزلهم بالمنزل، "بشرح لهم تطورات المرض والأعراض اللى هيتعرضوا ليها مسبقا، وبعرفهم أمتي يبدأ يخالط أهله بعد ما يتعافي، وأمتى يروح المسشتفي"، مبينا أهمية أن يتعامل الأطباء نفسيا مع المصابين المعزولين بالمنزل بدرجة أكبر " المصاب اللى موجود في البيت بيحس أنه عاجز وممكن يموت في أى وقت من غير ما حد يسعفه، علشان كدا لازم يكون نفسيته أحسن".