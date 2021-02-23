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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحبس سنتان للمتهمين فى واقعة اختفاء الطفلة كنزى بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:54 م
حبس
حبس
سارة الوردانى
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عاقبت محكمة جُنح جزئي العاشر من رمضان بالشرقية، برئاسة المستشار حازم حسن، وسكرتارية أيمن بيومي، 3 أشخاص بالحبس عامين وغرامة 2000 جنيه، لكل منهم؛ لاتهامهم بالإهمال في واقعة اختفاء طفلة من حضانة بالعاشر من رمضان.

كان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ للعميد تامر المكاوى، مأمور قسم شرطة ثان العاشر، من "محمد عبدالله أبوالعينين" 42 سنة، عامل، مُقيم بالمجاورة 37 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يتهم فيه المسئولين عن حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية "الأنوار المحمدية" بالمجاورة، بالإهمال والتسبب في اختفاء نجلته الطفلة "كنزي"، سنتان وشهر واحد.

وقال والد الطفلة: "إدارة الحضانة تسببت في ضياع نجلته بعد أن تركت الدادة المسئولة عن باب الحضانة مكانها وذهبت لتطعيم صغيرها، وتسببت في خروج الطفلة وحدها دون أن تسلمها لوالدتها".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مربية الأطفال المسئولة بالحضانة، والتي تبين تورطها بالإهمال في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها بقيادة العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث بالعاشر، والرائد دكتور محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، ومعاونه الرائد كريم العمرى، الرائد محمود الشاهد، حتى عودة الطفلة وسط جو احتفالي كبير.

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