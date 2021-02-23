هولندا تسجل 94 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد الصحة العامة في نذرلاند (هولندا)، اليوم الثلاثاء، تسجيل 94 حالة وفاة و3 آلاف و846 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وارتفع بذلك إجمالي الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بـ"كوفيد-19" في نذرلاند منذ بداية تفشي الوباء إلى 15 ألفا و343 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليون و64 ألفا و598 حالة، حسب ما نقلت صحيفة "نذرلاندس تايمز" عن بيانات المعهد.