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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

حرب الكلمات.. «يوتيوب» يتحول لساحة معارك بقيادة فنانين الراب في مصر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:10 م
فنانين الراب في مصر
فنانين الراب في مصر
هاني سميح
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طوال الأيام القليلة الماضية، تصدر تريند "يوتيوب" أكثر من ستة فيديوهات لأغاني الراب في مصر، لتكون تلك هي المرة الأولى لحدث جديد من نوعه يشغل بال ملايين المشاهدين، وبالأخص المهتمين بفن الهيب هوب، واتضح من خلال البحث حول الأمر، أن هناك 3 أشخاص يوجهون أغانيهم تجاه بعضهم البعض، أو كما يُطلق على هذه الطريقة في فن الراب "الدس".

الحروب في الراب تسمى "دس"، وهذه الكلمة تعني عدم احترام الغير أو التقليل من احترام الرابر الأخر، لكن الدس في الراب يختلف كثيرًا عن أي نوع موسيقى أخر، لأنه لا يوجد حدود للكلمات التي يستخدمها الرابر، كما يستخدم اللغة بطريقة مبتكرة تحمل العديد من التشبيهات التي لا حصر لها، وأيضًا يحتوي في بعض الأحيان على ألفاظ بذيئة تتعمد إهانة المنافس.

"كله في السليم".. كانت تلك الأغنية هي بداية الحرب التي شنها أحد فناني الراب في مصر، مروان موسى، موجهًا إهانته بشكل واضح ضد بعض الفنانين الأخرين، وهما أبيوسف وويجز وأبو الأنوار، بسبب خلافات شخصية حدثت بينهم من قبل، وكان الرد سريع للغاية من قبل أبيوسف، لتندلع المعركة بشكل واسع بين أكثر من طرف، جميعهم شاركوا في "حرب الكلمات".

ولم يمر يوم واحد فقط، حتى تصدروا جميعهم التريند في "يوتيوب"، وظلت المعركة مشتعلة حتى وقتنا هذا، ليتشارك الجمهور آراءه حول جودة الأغاني وقوة الكلمات، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام، وبسبب الجدل الواسع حول الأمر، كسب الراب المصري متابعين جدد من مختلف الدول العربية.

وبالبحث داخل هذه المنصات، توالت تعليقات الجمهور حول الأمر: "ننتظر نهاية الحرب"، وتقساموا الآراء فهناك مجموعات تقف في صف مروان موسى ومجموعات أخرى تقف في صف في أبيوسف، لكن في المجمل تبين أن ما يحدث أثار إعجاب الجميع، بسبب تسليط الضوء على فن الراب في مصر بعد أن كان اختفى تمامًا من الساحات الفنية.

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