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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف فرق مكافأة 223 طبيب امتياز بمستشفيات جامعة كفر الشيخ

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:28 م
الدكتور عبدالرازق
الدكتور عبدالرازق دسوقي
عمرو الشامي
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أنهى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مشكلة 223 طبيب امتياز بكلية طب كفرالشيخ بصرف فرق المكافأة لكل منهم عن الفترة من مارس 2020 حتى أغسطس 2020م.

جاء ذلك خلال استقبال الأستاذ الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والأستاذ الدكتور حاتم الجوهري مدير عام المستشفيات الجامعية بحضور رئيس اتحاد طلاب الجامعة حسن منصور الهواري وطبيبى الامتياز محمد عبدالمعين عبده ومحمد مصطفى سيد أحمد.

وكان الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، قد بحثا مع رئيس الجامعة مشكلة فروق رواتب أطباء الامتياز بمستشفيات الجامعة المختلفة وحقهم فى صرف هذه الفروق.

وتواصل رئيس الجامعة، فورا مع مسئولي وزارة المالية وتمت الموافقة على تعزيز بند مكافاة أطباء الامتياز، كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة وصرف الفروق لجميع المستحقين.

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