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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير أمريكا يشيد بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:48 م
السفير الأمريكى بالقاهرة
السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين
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أشاد السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والخيارات السياسية الصعبة التي نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإخراج الاقتصاد من حافة الأزمة بين عامي 2016 و2019 جنبًا إلى جنب مع خطة التنمية الحكومية الطموحة لرؤية 2030، وبعض البرامج المدروسة بشكل مباشر.

جاء ذلك في كلمة السفير الأمريكي خلال الاجتماع الافتراضى للغرفة التجارية الامريكية اليوم الذي انعقد عبر تقنية (زووم) بعنوان "الشراكة الاستراتيجية الأمريكية المصرية وآفاق عام 2021".

وأثنى السفير على الإجراءات التي اتخذتها مصر التي أوجدت حاجزًا عزز مصر في مواجهة أسوأ الآثار الاقتصادية لـ(كورونا)، وأكد أنه بفضل هذه السياسات تعد مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي شهد اقتصادها نموًا بالفعل خلال العام الماضي على الرغم من الوباء، وهو ما يترجم إلى فرص للشركات الأمريكية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع، بالنظر إلى الأسس القوية لمصر والتزام الحكومة بالإصلاح، نموًا اقتصاديًا قويًا وانتعاشًا خلال العام الحالي وفي السنوات المقبلة، وهي نفس التوقعات بالنسبة لوكالات التصنيف الرئيسية (فيتش، ستاندرد أند بوور، موديز)، لافتّا إلى اهتمام المستثمرين بالاستحواذ على السندات المصرية، بما في ذلك أول سندات خضراء على الإطلاق في المنطقة، والتى صدرت في الخريف الماضي.

وقال كوهين إن مصر كانت الوجهة الأولى بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2020، وواحدة من أفضل الوجهات الإقليمية لرأس المال الاستثماري والتكنولوجيا المالية واستثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بفضل موقع مصر في ملتقى ثلاث قارات، بالإضافة إلى ريادتها في إفريقيا والشرق الأوسط، وما تزخر به من شباب متعلم وموهوب يمتلك طاقة وروحًا ريادية لا حدود لها.

وأشاد بالسياسات التي تطبقها مصر من خلال الاستثمار في مستقبلها الاقتصادي عبر إطلاق مشاريع جديدة للنقل والبنية التحتية تربط المدن والموانئ المصرية بالأسواق العالمية، حيث تقوم مصر ببناء 14 مدينة ذكية؛ كما تستثمر في تطوير أنظمة الرعاية الصحية والتعليم في البلاد ؛ وتشرع في برنامج طموح لاستبدال مئات الآلاف من السيارات القديمة بمركبات أنظف وأكثر كفاءة.

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