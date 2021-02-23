جمال سليمان: تكثيف ساعات تصوير مسلسل «الطاووس»

استأنف الفنان جمال سليمان، اليوم الثلاثاء، تصوير أحداث مسلسله الجديد "الطاووس"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021.وقال سليمان- في تصريحات صحفية- إنه استأنف تصوير المسلسل بمشاركة عدد من الأبطال، مشيرا إلى أن المخرج رءوف عبدالعزيز قرر تكثيف ساعات التصوير، للانتهاء من جميع مشاهد المسلسل خلال شهر مارس المقبل.وتابع سليمان أنه يقوم حاليا بالتصوير في عدد من الأماكن والمناطق خارج لوكيشينات التصوير، ومنها جاردن سيتى، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وستوديو مصر، والشيخ زايد وشوارع مصر الجديدة.ويجسد سليمان دور محام مخضرم وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى، حيث يلقي المسلسل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهادفة، ويؤكد على العديد من القيم الإنسانية، ويوجه العديد من الرسائل الإيجابية للمتلقي، كما يحذر من مخاطر وأضرار مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، والتي تسبب العديد من المشكلات لمختلف الأسر، حيث تشكل في بعض الأحيان تهديدًا لبعض أفراد المجتمع، وخاصة فئة الشباب.المسلسل بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، أشرف مصيلحي، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، وعدد آخر من الفنانين الشباب، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.