رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 ملايين و480 ألفا حصلوا على لقاح كورونا في الإمارات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:28 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
كشفت المتحدث الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع نجحت في تقديم لقاح "كوفيد-19" لثلاثة ملايين و480 ألفا و415 من سكان الدولة وبنسبة 44.89% من الفئة المستهدفة، كما تم تقديم اللقاح لـ 57.66% من إجمالي السكان لمن هم فوق 60 سنة.

وقالت خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنه تم تقديم خمسة ملايين و668 ألفًا و264 جرعة بمعدل توزيع 57.31 لكل 100 شخص في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 29 مليونًا.

وأكدت الحوسني أن دولة الإمارات تقوم بتطوير أنظمتها الوقائية وإجراء تقييم مستمر للمعطيات، وبالأخص الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالقطاع الصحي وذلك بغرض تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع.

وقالت إن الدولة تعمل على تفعيل مستشفيات ميدانية تتماشى مع أفضل المعايير الصحية العالمية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية في القطاع الصحي، وفي هذا الإطار تم تفعيل مجموعة من المستشفيات الميدانية، وسيتم تشغيل المزيد في المرحلة المقبلة في مختلف إمارات الدولة، حيث سيبلغ عدد المستشفيات الميدانية خلال المرحلة المقبلة سبع مستشفيات.

وأضافت: "لاحظنا انخفاضا تدريجيا لأعداد الحالات المسجلة في الدولة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك نتيجة لتطبيق كافة البروتوكولات الوطنية التي تم الإعلان عنها في السابق، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة، وهي مؤشرات جيدة تدل على تحسن الوضع الوبائي بشكل عام ونتمنى أن يستمر هذا الانخفاض في الفترة المقبلة".

وأكدت أن المناعة الجماعية هي جزء من مراحل الحماية غير المباشرة من مرض معدي، وتحدث عندما تكتسب نسبة كبيرة من المجتمع مناعة لعدوى معينة كأخذ التطعيم، فعندما تصبح غالبية السكان محصنة مناعيًا ضد مرض معدي، فإن ذلك سيؤدي إلى توفير حماية غير مباشرة للأشخاص غير المحصنين ضد هذا المرض في المجتمع بسبب قلة انتشار المرض.

موضوعات متعلقة

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

مقالات الرأي
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

غدًا.. الكاتبة ماري هيلين ضيفة المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية