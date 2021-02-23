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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة مزور تراخيص البناء بالمعادي لـ31 مارس

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:55 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 24 جنايات اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة أخطر مزور التراخيص التي تصدرها الاحياء وذلك في القضية رقم 3222 لسنة 2019. لجلسة 31 مارس المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين إشراف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ك. ا" في اتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء، بعد إصدارها أمرا بالمنع من مغادرة البلاد وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.

وخاطبت النيابة العامة نقابة المحاميين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم حيث تضمنت اخر جرائمه بأن المتهم استولي من شركة تكنو ويف للتجارة مبالغ طائلة على زعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذه التراخيص وعندما شك المجني عليه ممثل الشركة في الأوراق التي احضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة العامة من المحامي سمير صبري والتي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي والذي ثبت في تقرير الطب الشرعي بأن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة وعلي ذلك صدر قرار بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات.

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