26 مارس.. أنغام أولى ضيوف مهرجان الموسيقى الكلاسيكي

أعلنت النجمة أنغام عن إحياء حفل غنائي ضمن مهرجان الموسيقى الكلاسيكي، والتي ستكون أولى ضيوفها.وكتبت أنغام عبر حسابها بموقع "تويتر" للتغريدات: "‏‎أنغام في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكي بمركز المنارة يوم الجمعة 26 مارس".من ناحية أخرى، انتهت النجمة أنغام، من تسجيل أغنية جديدة من كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، يأتى ذلك بعدما طرحت النجمة أنغام منذ فترة ألبوما باللهجة الخليجية تضمن 15 أغنية.