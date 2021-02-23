طارق أبوالسعود مشرفا على راديو 9090

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، إسناد الإشراف على محطة راديو 9090 إلى الأستاذ طارق أبو السعود بالإضافة الى عمله رئيسا تنفيذيا لراديو النيل.وأوضح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن قرار تولى أبو السعود مهام الإشراف على محطة راديو 9090، يأتى مع استمرار شريف صلاح رئيسا تنفيذيا للمحطة.وأضاف صالح، أن مجلس الإدارة قد أتخذ هذا القرار حتى تتكامل محطات الراديو التى تديرها المجموعة لتقدم للمستمع المصرى محتوى متميزا من خلال الترددات المختلفة سواء من خلال راديو 9090 أو محطات ميجا و نغم و شعبى و هيتس فى راديو النيل من أجل تلبية مختلف الأذواق.