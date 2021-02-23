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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 8 ضباط و4 أمناء شرطة في تهمة قتل متظاهري حدائق القبة لـ30 مارس

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:46 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع تأجيل محاكم طرة محاكمة 8 ضابط و4 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011 لجلسة 30 مارس المقبل لورود التقارير الطبية للمجني عليهم واستعداد الدفاع للمرافعة الختامية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و4 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.

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