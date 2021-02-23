آخرهم عمرو دياب.. مشاهير أطلقوا خطوط عطر تحمل اسمهم



نشر الهضبة عمرو دياب صورة لزجاجة عطر باللون الأسود حملت اسمه، ليعلن إطلاق ماركته الخاصة، وقال إنه سيكون متاحا في كافة أنحاء العالم، ودعا عشاقه لانتظار العطر الجديد.



وليس هذا بغريب فالمطربين والممثلين والممثلات في الوقت الحاضر ليسوا معروفين فقط بأعمالهم الإبداعية، بل يخوضون تجربتهم الخاصة في خطوط التصميم والأزياء والعطور.



ابتكر العديد من المشاهير خطوط العطور الخاصة بهم وما زالوا يفعلون ذلك، من ديفيد بيكهام إلى شاكيرا وكاتي بيري وتايلور سويفت، أما مشاهير الشرق الأوسط يفعلون ذلك منذ عام 1990، بدءًا من عمر الشريف، حيث أصدر ستة خطوط عطور.



أحلام

أطلقت المغنية الشهيرة أحلام عطرها الخاص في عام 2018، وهو عطر شرقي للنساء يتكون من الليمون والورد والياسمين في قلب العطر، مع الفانيليا والعود النقي والروائح الأخرى المضافة إلى هذا المزيج الجميل. نشر الهضبة عمرو دياب صورة لزجاجة عطر باللون الأسود حملت اسمه، ليعلن إطلاق ماركته الخاصة، وقال إنه سيكون متاحا في كافة أنحاء العالم، ودعا عشاقه لانتظار العطر الجديد.وليس هذا بغريب فالمطربين والممثلين والممثلات في الوقت الحاضر ليسوا معروفين فقط بأعمالهم الإبداعية، بل يخوضون تجربتهم الخاصة في خطوط التصميم والأزياء والعطور.ابتكر العديد من المشاهير خطوط العطور الخاصة بهم وما زالوا يفعلون ذلك، من ديفيد بيكهام إلى شاكيرا وكاتي بيري وتايلور سويفت، أما مشاهير الشرق الأوسط يفعلون ذلك منذ عام 1990، بدءًا من عمر الشريف، حيث أصدر ستة خطوط عطور.أطلقت المغنية الشهيرة أحلام عطرها الخاص في عام 2018، وهو عطر شرقي للنساء يتكون من الليمون والورد والياسمين في قلب العطر، مع الفانيليا والعود النقي والروائح الأخرى المضافة إلى هذا المزيج الجميل.

إيلي صعب

عطر نسائي صدر في عام 2011، بعد 279 تجربة، ويتكون من العسل الأبيض والباتشولي والورد وأرز فرجينيا، يباع هذا العطر مع مزيل العرق المعطر وغسول الجسم وكريم الجسم وجل الاستحمام.



نجوى كرم

أصدرت عطرها في 2019 باسمها، وصنع بمزيج من الحب.

راغب علامة

أطلق راغب علامة عطرًا للرجال في عام 2012 والذي يتم إنتاجه وتوزيعه على نطاق واسع حتى يومنا هذا، وتتكون مكوناته الأساسية من الأرز اللبناني والياسمين والعنبر والمسك.