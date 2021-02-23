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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

آخرهم عمرو دياب.. مشاهير أطلقوا خطوط عطر تحمل اسمهم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:47 م
عمرو دياب
عمرو دياب
غادة موسى
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نشر الهضبة عمرو دياب صورة لزجاجة عطر باللون الأسود حملت اسمه، ليعلن إطلاق ماركته الخاصة، وقال إنه سيكون متاحا في كافة أنحاء العالم، ودعا عشاقه لانتظار العطر الجديد.

وليس هذا بغريب فالمطربين والممثلين والممثلات في الوقت الحاضر ليسوا معروفين فقط بأعمالهم الإبداعية، بل يخوضون تجربتهم الخاصة في خطوط التصميم والأزياء والعطور.

ابتكر العديد من المشاهير خطوط العطور الخاصة بهم وما زالوا يفعلون ذلك، من ديفيد بيكهام إلى شاكيرا وكاتي بيري وتايلور سويفت، أما مشاهير الشرق الأوسط يفعلون ذلك منذ عام 1990، بدءًا من عمر الشريف، حيث أصدر ستة خطوط عطور.

أحلام
أطلقت المغنية الشهيرة أحلام عطرها الخاص في عام 2018، وهو عطر شرقي للنساء يتكون من الليمون والورد والياسمين في قلب العطر، مع الفانيليا والعود النقي والروائح الأخرى المضافة إلى هذا المزيج الجميل.
آخرهم عمرو دياب..
إيلي صعب
عطر نسائي صدر في عام 2011، بعد 279 تجربة، ويتكون من العسل الأبيض والباتشولي والورد وأرز فرجينيا، يباع هذا العطر مع مزيل العرق المعطر وغسول الجسم وكريم الجسم وجل الاستحمام.
آخرهم عمرو دياب..
نجوى كرم
أصدرت عطرها في 2019 باسمها، وصنع بمزيج من الحب.
آخرهم عمرو دياب..
راغب علامة
أطلق راغب علامة عطرًا للرجال في عام 2012 والذي يتم إنتاجه وتوزيعه على نطاق واسع حتى يومنا هذا، وتتكون مكوناته الأساسية من الأرز اللبناني والياسمين والعنبر والمسك.
آخرهم عمرو دياب..
إليسا
تم إطلاقه في عام 2009، ويتكون من الخوخ واليوسفي والتفاح الأحمر، وتشمل الروائح الأساسية خشب الصندل والعنبر والمسك.

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