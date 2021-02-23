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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أوان ومتعلقات للأطفال.. آخر ما تبقى من مركب كينج مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:01 م
مركب كينج مريوط
مركب كينج مريوط
شيماء حمودة
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انتهت الرحلة، ولم يتبق منها سوى بعض المتعلقات التي اصطحبها الضحايا استعدادًا لقضاء وقت ترفيهي في عمق مياه بحيرة مريوط.

ضحكات متعالية، فرحة أطفال بريئة، كانت بريق المشهد الترفيهي، ولكن لم يستمر هكذا وانقلب المركب وتحولت الضحكات إلى صرخات مستغيثة، صمتت بعض دقائق لتلفظ أنفاسها الأخيرة، لتلفظ مياه البحيرة المتعلقات الخاصة بضحايا المركب، من أوان وأحذية وملابس ولبن بودرة للأطفال وتتحفظ على جثامين الغرقى.

ووقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين حادث غرق مركب في منطقة بحيرة كينج مريوط التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وكان يستقل المركب 19 مواطنًا من عائلة واحدة للذهاب بواسطته في رحلة ترفيهية.

وأفاد رأفت حمزة، أحد الغطاسين المتطوعين، بأنه أثناء محاولات الانتشال عثرنا على بعض المتعلقات الشخصية وأدوات الطعام الخاصة بالأطفال التي كانت على متن القارب برفقة الضحايا في رحلتهم، معلقًا "انهزمنا نفسيًا في هذه اللحظة".

وأنتج الحادث حتى الآن عن انتشال 9 حالات وفيات و5 مصابين و2 ناجين وجار البحث عن مفقودين، لافتًا إلى أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.

ويواصل جهود الغطاسين المتطوعين عمليات البحث بداخل مياه بحيرة مريوط بفرق مقسمة على مجموعات لمسح محيط حادث الغرق بالكامل، ليصل عدد الغطاسين المتطوعين حتى الآن إلى 24 متطوعًا من عدد من المحافظات المجاورة وليس غطاسي الإسكندرية وحسب، برفقة جهود هيئة الإنقاذ النهري والحماية المدنية.

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