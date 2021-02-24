رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24-2-2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:21 ص
مواد البناء
مواد البناء
هبه محمد
طباعة
تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن أسعار مواد البناء اليوم، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تشمل أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24-2-2021.


أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24-2-2021


أسعار الحديد اليوم الأربعاء


1 - وبلغ سعر حديد عز اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13654 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

2 - وشهد سعر حديد المصريين اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

3 - سجل سعر حديد السويس للصلب اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيه للطن.

4 - وبلغ سعر حديد الجارحي اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

5 - سجل سعر حديد بشاي للصلب اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

6 - شهد سعر حديد المراكبي اليوم بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13400 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

7 - بلغ سعر حديد العشري للصلب اليوم بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.


أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء


1 - سجل سعر أسمنت المسلح اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 808 جنيه للطن.

2 - بلغ سعر أسمنت أسوان اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 695 جنيه للطن.

3 - شهد سعر أسمنت المخصوص اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 760 جنيه للطن.

4 - سجل سعر أسمنت شورى اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 785 جنيه للطن.

5 - بلغ سعر أسمنت الصخرة اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 730 جنيه للطن.

6 - شهد سعر أسمنت السويدي اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 800 جنيه للطن.

7 - سجل سعر أسمنت حلوان اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 758 جنيه للطن.

8 - بلغ سعر أسمنت مصر بني سويف اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 770 جنيه للطن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابى حادث سيوة إلى 11 شخصًا

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

«الصحة»: تسجيل 633 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

إدارة الزمالك: لائحة النادى معتمدة بعد موافقة اللجنة الأولمبية

فوز وادى دجلة والطيران والجونة فى دورى الكرة النسائية

أتلتيكو مدريد يخسر أمام تشيلسى بهدف دون رد بدورى الأبطال

بايرن ميونخ يفوز على لاتسيو 4-1 بدورى الأبطال

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»

«دَوىُّ الجَائِحة» كتاب يحمل فى طياته الكثير من الدروس والعبر

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. الليلة

الشاعر العراقى عارف الساعدى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»