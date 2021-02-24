أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24-2-2021
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:21 ص
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن أسعار مواد البناء اليوم، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تشمل أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24-2-2021.
1 - وبلغ سعر حديد عز اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13654 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
2 - وشهد سعر حديد المصريين اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
3 - سجل سعر حديد السويس للصلب اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيه للطن.
4 - وبلغ سعر حديد الجارحي اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
5 - سجل سعر حديد بشاي للصلب اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
6 - شهد سعر حديد المراكبي اليوم بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13400 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
7 - بلغ سعر حديد العشري للصلب اليوم بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
1 - سجل سعر أسمنت المسلح اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 808 جنيه للطن.
2 - بلغ سعر أسمنت أسوان اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 695 جنيه للطن.
3 - شهد سعر أسمنت المخصوص اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 760 جنيه للطن.
4 - سجل سعر أسمنت شورى اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 785 جنيه للطن.
5 - بلغ سعر أسمنت الصخرة اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 730 جنيه للطن.
6 - شهد سعر أسمنت السويدي اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 800 جنيه للطن.
7 - سجل سعر أسمنت حلوان اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 758 جنيه للطن.
8 - بلغ سعر أسمنت مصر بني سويف اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 770 جنيه للطن.
أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24-2-2021
أسعار الحديد اليوم الأربعاء
1 - وبلغ سعر حديد عز اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13654 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
2 - وشهد سعر حديد المصريين اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
3 - سجل سعر حديد السويس للصلب اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيه للطن.
4 - وبلغ سعر حديد الجارحي اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
5 - سجل سعر حديد بشاي للصلب اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
6 - شهد سعر حديد المراكبي اليوم بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13400 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
7 - بلغ سعر حديد العشري للصلب اليوم بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء
1 - سجل سعر أسمنت المسلح اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 808 جنيه للطن.
2 - بلغ سعر أسمنت أسوان اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 695 جنيه للطن.
3 - شهد سعر أسمنت المخصوص اليوم، نحو ما يقرب إلى حوالي 760 جنيه للطن.
4 - سجل سعر أسمنت شورى اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 785 جنيه للطن.
5 - بلغ سعر أسمنت الصخرة اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 730 جنيه للطن.
6 - شهد سعر أسمنت السويدي اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 800 جنيه للطن.
7 - سجل سعر أسمنت حلوان اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 758 جنيه للطن.
8 - بلغ سعر أسمنت مصر بني سويف اليوم بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 770 جنيه للطن.