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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: الإجهاد أكثر الأسباب وراء استقالة المعلمين في أمريكا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:37 م
مؤسسة (RAND) الأمريكية
مؤسسة (RAND) الأمريكية
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قالت مؤسسة (RAND) الأمريكية إن الإجهاد يعد السبب الأكثر شيوعًا الذي ذكره المعلمون لترك المهنة قبل وأثناء تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة.

وذكرت المؤسسة- خلال استطلاع على ما يقرب من ألف معلم سابق في المدارس العامة- إن العمل كان مرهقًا في كثير من الأحيان أو دائمًا في آخر سنة درسوا فيها في مدرسة عامة.

وأشار الاستطلاع إلى أن ما يقرب من نصف معلمي المدارس الحكومية الذين تركوا المهنة مبكرًا وطوعيًا منذ مارس 2020 أرجعوا السبب إلى جائحة "كورونا"، حيث تسبب الفيروس المستجد في زيادة الضغط بسبب المشكلات الفنية المتكررة.

وقالت ميليسا ديليبرتي الباحثة في مجال السياسات في مؤسسة (RAND)، إن "الضغوطات المختلفة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد، أثرت على المعلمين بشكل مختلف.

وعلى الرغم من أن الصورة التي صورها الاستطلاع قد تبدو قاتمة بعض الشيء إلا أنه كشف عن استعداد نسبة كبيرة من معلمي المدارس العامة السابقين العودة إلى المهنة في ظل هذه الظروف الصعبة".

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