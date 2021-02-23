البنتاجون: إيران هي مصدر الأسلحة للحوثيين منذ أمد بعيد

أكدت المتحدثة باسم البنتاجون، الكوماندور جيسيكا مانولتي، اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين طوروا خلال المرحلة الأخيرة تقنياتهم، وأن إيران هي مصدر الأسلحة للحوثيين منذ أمد بعيد.وقالت مانولتي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن: "الولايات المتحدة ما زالت تتعاون مع الشركاء الإقليميين في هذه القضية" دون الإفصاح عن معلومات إضافية، كما رفضت التعليق لدى سؤالها عمن يصنع تلك الأسلحة، قائلة "لا نعلق على معلومات استخباراتية لكننا نتابع التعاون مع شركائنا الإقليميين في تلك القضية.وأضافت: "لا شك أن هذا الكلام يؤشر بشكل غير مباشر إلى سعي الأمريكيين المتواصل لكشف التسليح الإيراني للحوثيين، إلا أن تزويد الحوثيين بأسلحة متطورة ما زال مستمرا".جدير بالذكر أن خبراء دوليين وتصريحات أمريكية رسمية سابقة تؤكد أن تقنيات الميليشيات ترتبط عادة ببرنامج الصواريخ والمسيرات الإيرانية، موضحة أن هجمات عديدة في العراق واليمن أشارت إلى تطوير إيران لهذه التقنيات خلال السنوات القليلة الماضية، وقد تمكنت إيران من إيصال هذه الصواريخ والمسيرات إلى الحوثيين، وهم يستعملونها بدورهم لقصف مواقع القوات الحكومية اليمنية ومحاولة التقدم باتجاه مأرب، فضلا عن محاولة استهداف مواقع مدنية في السعودية.