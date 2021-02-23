تنبيه هام من «التعليم» لطلاب ثانية ثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها هاما لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة الكيمياء.وأكدت الوزارة في رسالتها للطلاب أن موعد البث المباشر لطلاب الصف الثاني الثانوي لمراجعة مادة الكيمياء غدا الأربعاء ٢٤ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً.وطالبت الوزارة طلاب الصف الثاني الثانوي بكتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.يذكر أن امتحانات الصف الثاني الثانوي ستبدأ يوم ٢٨ فبراير الجاري وتستمر حتى ١١ مارس المقبل.