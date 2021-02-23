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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: تسجيل 4139 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:30 م
كورونا في الاردن
كورونا في الاردن
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4139 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا) و19 حالة وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 372.417 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 28،614 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات بلغت 238 حالة، فيما غادرت 141 حالة، وإجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1106 حالات.

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