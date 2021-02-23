إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الدير ضمن «حياة كريمة»

إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الدير ضمن «حياة كريمة»
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:28 م
هدى الأميرطباعة
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا أعمال الجسات الأرضية استعدادا للبدء في إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الدير، والتي سيتم تنفيذها على مساحة ١١٧٠ فدانا، والتى ستخدم قري زرنيخ والكلابية والحلة والحليلة والدير والحميدات والهنادى.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وذلك برفقة مهندس حسام النوبي ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلى عبد الرازق رئيس مجلس قروى الدير، والمهندس ضاحي مسئول إدارة التخطيط بمركز اسنا.
وفي السياق ذاته، تم عقد اجتماع تنسيقى بمجلس قروى النجوع بحضور ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، وجهاز تعمير جنوب الصعيد، والكهرباء، وشركة مياه الشرب، والاتصالات، والغاز وذلك لتنظيم وتنسيق الأعمال، بعد أن تم تنفيذ نسبة 70% من إجمالي شبكات الصرف بالنجوع بحري، وتم تنفيذ نسبة 100% من شبكات الصرف بالنجوع قبلي حتى يتسنى لجميع جهات المرافق تنفيذ أعمالها دون معوقات.
ومن جانبه، شدد رئيس المركز بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي عقبات.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وذلك برفقة مهندس حسام النوبي ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلى عبد الرازق رئيس مجلس قروى الدير، والمهندس ضاحي مسئول إدارة التخطيط بمركز اسنا.
وفي السياق ذاته، تم عقد اجتماع تنسيقى بمجلس قروى النجوع بحضور ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، وجهاز تعمير جنوب الصعيد، والكهرباء، وشركة مياه الشرب، والاتصالات، والغاز وذلك لتنظيم وتنسيق الأعمال، بعد أن تم تنفيذ نسبة 70% من إجمالي شبكات الصرف بالنجوع بحري، وتم تنفيذ نسبة 100% من شبكات الصرف بالنجوع قبلي حتى يتسنى لجميع جهات المرافق تنفيذ أعمالها دون معوقات.
ومن جانبه، شدد رئيس المركز بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي عقبات.