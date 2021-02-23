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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الدير ضمن «حياة كريمة»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:28 م
محطة معالجة الصرف
محطة معالجة الصرف الصحي
هدى الأمير
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تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا أعمال الجسات الأرضية استعدادا للبدء في إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الدير، والتي سيتم تنفيذها على مساحة ١١٧٠ فدانا، والتى ستخدم قري زرنيخ والكلابية والحلة والحليلة والدير والحميدات والهنادى.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وذلك برفقة مهندس حسام النوبي ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلى عبد الرازق رئيس مجلس قروى الدير، والمهندس ضاحي مسئول إدارة التخطيط بمركز اسنا.

وفي السياق ذاته، تم عقد اجتماع تنسيقى بمجلس قروى النجوع بحضور ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، وجهاز تعمير جنوب الصعيد، والكهرباء، وشركة مياه الشرب، والاتصالات، والغاز  وذلك لتنظيم وتنسيق الأعمال، بعد أن تم تنفيذ نسبة 70% من إجمالي شبكات الصرف بالنجوع بحري، وتم تنفيذ نسبة 100% من شبكات الصرف بالنجوع قبلي حتى يتسنى لجميع جهات المرافق تنفيذ أعمالها دون معوقات.

ومن جانبه، شدد رئيس المركز بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي عقبات.

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