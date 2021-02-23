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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الداخلية» و«الصحة» ترفضان عقد انتخابات «الصحفيين»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:45 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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كشف خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة خطابات وزارتي الصحة والداخلية.

وأوضح ميري، في محضر اجتماع اللجنة، أن وزارة الصحة رفضت إقامة الانتخابات بسبب كورونا وخطورتها على صحة الزملاء، خاصة مع وضع مبنى النقابة.

وكشف: وزارة الداخلية كذلك واستنادا لموقف وزارة الصحة أكدت رفض إقامة سرادق فى الشارع بسبب منع التجمعات مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة اذا تم الإصرار على عقد الانتخابات.

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