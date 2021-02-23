«الداخلية» و«الصحة» ترفضان عقد انتخابات «الصحفيين»

كشف خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة خطابات وزارتي الصحة والداخلية.وأوضح ميري، في محضر اجتماع اللجنة، أن وزارة الصحة رفضت إقامة الانتخابات بسبب كورونا وخطورتها على صحة الزملاء، خاصة مع وضع مبنى النقابة.وكشف: وزارة الداخلية كذلك واستنادا لموقف وزارة الصحة أكدت رفض إقامة سرادق فى الشارع بسبب منع التجمعات مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة اذا تم الإصرار على عقد الانتخابات.