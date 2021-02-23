4 أرقام سلبية من هزيمة الأهلي أمام سيمبا

تلقى النادي الأهلي خسارة مفاجأة أمام نظيره سيمبا التنزاني بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حامل اللقب فرط في صدارة المجموعة لصالح النادي التنزاني والذي احتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما وقع الأهلي ثالثًا بـ 3 نقاط خلف فيتا كلوب الكونغولي الذي اكتسح المريخ السوداني برباعية مقابل هدف.

4 أرقام سلبية حققها المارد الأحمر بعد الخسارة أمام سيمبا في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، نستعرضها لكم في السطور التالية..