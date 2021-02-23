«الصيدليات»: ارتفاع ملحوظ في إنتاج المكملات الغذائية

قال أحمد إدريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم الإنتاج الكلي للمكملات الغذائية في الأسواق.وأضاف إدريس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أصنافا جديدة من الفيتامينات في الأسواق وبأسعار أقل.وأوضح عضو شعبة الصيدليات بالغرف التجارية أن هناك فائضا من المكملات الغذائية يكفي لتغطية السوق المحلية ويكفي للتصدير للخارج.وتابع أن الحكومة ساعدت كثيرا من المصانع في سرعة استخراج رخصة لإنتاج المكملات الغذائية في أقل وقت ممكن، مما ساهم في استقرار السوق.