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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تقرير لجنة الأقصر بشأن إصلاح شبكة المياه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:23 م
المياه
المياه
هدى الأمير
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أصدرت اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على طلب محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم تقريرها للوقوف على ما تم إصلاحه بشبكة مياه الأقصر في الفترة بين 1622021 إلى 2122021.

وانتهت اللجنة الخماسية المكونة من:
1. المهندس مصطفى الشيمى  رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
2. المهندس إسماعيل عبد ربه نائب رئيس مجلس إدارة مياه القاهرة
3. د محمد حسن استشاري التحليل الهيدروليكي بجامعة عين شمس
4. المهندس طارق عبد المنعم رئيس الشركة المتحدة للمقاولات
5.  المهندس عبد العاطى الشحات مهندس بشركة مياه الشرب بالقاهرة من معاينة أماكن الكسر والوقوف على أسلوب تشغيل الشبكة قبل وأثناء الكسر وتوصلت اللجنة إلى الآتي:

1- أسباب كسر الخط الأول بيوم الثلاثاء الموافق 1622021 يرجع الى خلخلة الدعامة الأساسية بكوع 90 درجة من الاسبستوس قطر 18 بوصة بالإضافة الى قدم الخط الذي تم انشاءه منذ 40 عاما وكذلك لوجود اعمال انشائية بجوار منطقة الكسر.
2- لقد تبين من أسباب طول فترة الإصلاح يرجع الى انه قد تم عمل اصلاح سريع بهدف سرعة عودة المياه للمواطنين ولكن حدث تسرب من الإصلاح مما أدى الى إعادة الإصلاح مرة أخرى بعمل وصلات جديدة وتناسب ظروف الكسر.
3- تبين مما لا يدعو مجالا للشك ان الخط الجديد 500مم UPVC كان بالخدمة ويعمل بكفاءة بدليل ان حدث له انهيار نتيجة زيادة الضغوط. 
4- الكسر الثاني حدث في خط 500مم بلاستيك الجديد وليس له علاقة بالخط الأول 450مم اسباستوس قديم.
 
وانتهي التقرير إلى عدد من التوصيات هي:

تقرير منظومة تشغيل الشبكة للحصول على أفضل أداء مما يحقق الاستفادة القصوى من المحطة الشرقية والغربية والشبكة عموما لصالح المواطن وتقليل زمن الإصلاح لأي خط من الخطوط وتحجيم المناطق المتأثرة من قطع المياه نتيجة كسر أي من الخطوط الرئيسية وذلك بتنفيذ ما يلي:
1. الكشف على المحابس المدفونة تحت الاسفلت وانشاء غرف محابس للتحكم في مناورات الإصلاح وذلك باستخدام أجهزة الكشف عن المحابس.
2. تم عمل تحليل هيدروليكي للشبكة وتبين إمكانية فصل المحطتين مع عمل محبس اتصال للطوارئ حيث ان الاتصال القائم بين المحطتين غير معلوم. مما يسمح بعمل مناورة بين المحطتين في حالة عطل أحدهما.
3. توقيع جميع محابس الشبكة على خرائط GIS لسهولة الوصول إليها.

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