إزالة التعديات على الأراضِ الزراعية في البياضية
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:21 م
هدى الأميرطباعة
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بإزالة عدد ٣ حالات تعدي علي أراضي زراعية تم رصدها في الحبيل على مساحة ٣ قيراط ونصف.
شارك في تنفيذ حالات الإزالة لجنة مكونة من رئيس قرية الحبيل محمد إبراهيم، وادارة الزراعة وتم إزالة الأعمال، وتحرير محضر بالواقعة.
جاء ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
شارك في تنفيذ حالات الإزالة لجنة مكونة من رئيس قرية الحبيل محمد إبراهيم، وادارة الزراعة وتم إزالة الأعمال، وتحرير محضر بالواقعة.
جاء ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.