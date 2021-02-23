إزالة التعديات على الأراضِ الزراعية في البياضية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بإزالة عدد ٣ حالات تعدي علي أراضي زراعية تم رصدها في الحبيل على مساحة ٣ قيراط ونصف.شارك في تنفيذ حالات الإزالة لجنة مكونة من رئيس قرية الحبيل محمد إبراهيم، وادارة الزراعة وتم إزالة الأعمال، وتحرير محضر بالواقعة.جاء ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.