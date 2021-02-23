خريطة مسلسلات رمضان ٢٠٢١.. موسم الكبار

مسلسلات رمضان ٢٠٢١



ويقوم صناع الاعمال السابقه بتصوير الأعمال الفنية التي ستعرض في رمضام المقبل لهذا العام 2021، والتي تشتعل بمنافسة قوية وشرسة بين كبار الفنانين حيث يتواجد نخبة كبيرة من الفنانين في الأعمال حيث لأول مرة يجمع عمل فني أمير كرارة وأحمد السقا، بينما تقدم ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي عملا فنيا أيضا، ويقدم أحمد عز تعاون مع هند صبري، وتقابل يسرا باسل الخياط في عمل درامي جديد.

يشارك خلال شهر رمضان المقبل عدد كبير من النجوم الذين يطلون على الجمهور بأعمال مميزة من حيث الشكل والمضمون، خاصة وأن قصص دراما رمضان ستحمل مفاجأت كثيرة.1- الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي2-موسي بطولة محمد رمضان3-كل ما نفترق بطولة ريهام حجاج4-نجيب زاهي زركش بطولة يحيي الفخراني5-الملك أحمس بطولة عمرو يوسف6-القاهرة كابول بطولة طارق لطفي7- نسل الأغراب بطولة احمد السقا وامير كراره8-عش الدبابير بطولة عمرو سعد ومصطفي شعبان9-هجمة مرتدة بطولة احمد عز10-اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز11-بين السما والأرض بطوله هاني سلامه12-لحم غزال بطوله غاده عبد الرازق13- ضل راجل بطوله ياسر جلال14- تقاطع طريق بطوله منى زكي15 - بنت السلطان بطوله جمال سليمان16- قصر النيل بطوله دينا الشربيني17- كوفيد 25 بطوله يوسف الشريف18- حرب أهلية بطوله يسرا19- ضد الكسر بطوله نيللي كريم20- شقه 6 بطوله روبيتابع أيضاً..