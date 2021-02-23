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محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خريطة مسلسلات رمضان ٢٠٢١.. موسم الكبار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:54 م
الاختيار 2
الاختيار 2
محمد مجدي
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يشارك خلال شهر رمضان المقبل عدد كبير من النجوم الذين يطلون على الجمهور بأعمال مميزة من حيث الشكل والمضمون، خاصة وأن قصص دراما رمضان ستحمل مفاجأت كثيرة.

مسلسلات رمضان ٢٠٢١


1- الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي
2-موسي بطولة محمد رمضان
3-كل ما نفترق بطولة ريهام حجاج
4-نجيب زاهي زركش بطولة يحيي الفخراني
5-الملك أحمس بطولة عمرو يوسف
6-القاهرة كابول بطولة طارق لطفي
7- نسل الأغراب بطولة احمد السقا وامير كراره
8-عش الدبابير بطولة عمرو سعد ومصطفي شعبان
9-هجمة مرتدة بطولة احمد عز
10-اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز
11-بين السما والأرض بطوله هاني سلامه
12-لحم غزال بطوله غاده عبد الرازق
13- ضل راجل بطوله ياسر جلال
14- تقاطع طريق بطوله منى زكي
15 - بنت السلطان بطوله جمال سليمان
16- قصر النيل بطوله دينا الشربيني
17- كوفيد 25 بطوله يوسف الشريف
18- حرب أهلية بطوله يسرا
19- ضد الكسر بطوله نيللي كريم
20- شقه 6 بطوله روبي

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ويقوم صناع الاعمال السابقه بتصوير الأعمال الفنية التي ستعرض في رمضام المقبل لهذا العام 2021، والتي تشتعل بمنافسة قوية وشرسة بين كبار الفنانين حيث يتواجد نخبة كبيرة من الفنانين في الأعمال حيث لأول مرة يجمع عمل فني أمير كرارة وأحمد السقا، بينما تقدم ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي عملا فنيا أيضا، ويقدم أحمد عز تعاون مع هند صبري، وتقابل يسرا باسل الخياط في عمل درامي جديد.

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