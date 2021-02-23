«الشوربجى» يتفقد أكاديمية أخبار اليوم وجامعة الأهرام الكندية والمطابع

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حرص الهيئة المستمر على دعم المؤسسات الصحفية القومية وتنمية أصولها، وأشار الى أن المؤسسات غنية بأصولها الثابتة والتى يجب العمل على استثمارها بأفضل طريقة ممكنة وفي أسرع وقت، وقال: منذ تشكيل الهيئة وخلال فترة الـ 7شهور الماضية فتحنا جميع الملفات التى كانت متوقفة أو معطلة وعلى رأسها الأصول الثابتة وحان الوقت للانطلاق في استثمارها بالشكل الأمثل بما يحسن مجمل الأوضاع داخل المؤسسات بشكل عام.وأضاف رئيس الهيئة أن الأهم في هذا الملف هو إعداد دراسات الجدوى الجيدة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة، بما يعظم العائد على الاستثمار في مشروعات المؤسسات، وأكد أنه لا توجد مشاكل نهائيا فيما يتعلق بالتمويل، وكشف عن تواصله مؤخرا مع هيئة التأمينات فيما يخص مسألة التمويل والتى أبدت موافقتها واستعدادها التام في هذا الشأن شريطة وجود دراسة جدوى للمشروعات تؤكد استمرارها ونجاحها، وأكد أنه سيتم الإعلان عن مفاجآت أخرى سارة الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف التأمينات.جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الهيئة والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والدكتورة فاطمة سيد أحمد وسامح عبدالله وأسامة أبوباشا من أعضاء الهيئة ومروة السيسي الأمين العام، شملت أكاديمية أخبار اليوم، مطابع أخبار اليوم، جامعة الأهرام الكندية ومطابع الأهرام التجارية، ويأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لإعادة الهيكلة ومتابعة الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية لاستغلالها بالشكل الأمثل الذي يدر دخلًا يسهم في تحسين الأوضاع بالمؤسسات.بدأت جولة رئيس الهيئة بزيارة أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر، وكان في استقباله أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والدكتور عادل مبروك رئيس أكاديمية أخبار اليوم، تفقد خلالها مباني الأكاديمية وقاعات التدريس والملاعب، والأرض الفضاء المجاورة للأكاديمية والتى من المقرر استغلالها في إنشاء جامعة أخبار اليوم.وكلف الشوربجي بأهمية العمل سريعا على إنهاء الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجامعة لتبدأ العمل في أقرب وقت بكليتين أو ثلاث على الأقل، وخاصة فيما يتعلق باستغلال الأرض والتى تبلغ مساحتها نحو 63 ألف متر، وتحديد مسئول بالمؤسسة عن هذا الملف، وأكد استعداد الهيئة للتدخل لحل أي إشكاليات مع أي جهة، وقال: متأكد أن الجامعة ستكون طاقة نور وأمل للمؤسسة والفرصة متاحة الآن، وأشار إلى أهمية مراعاة التخصص في الكليات وتوافقها مع متطلبات سوق العمل.وشملت الزيارة مطابع أخبار اليوم، وتفقد الشوربجي سير العمل بها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن كافة مراحل الطبع والطاقة الإنتاجية وحالة المعدات والآلات الموجودة بالمطابع والتى تعمل بتكنولجيا حديثة.من جانبه، عبر أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم عن سعادته بزيارة رئيس الهيئة، وقال: سعيد بالمتابعة المستمرة والدقيقة من جانب رئيس الهيئة لكل صغيرة وكبيرة بالمؤسسات والوقوف على التفاصيل من أجل تحسين الأوضاع بالمؤسسات، وتعهد جلال بالبدء سريعا في مشروع تدشين الجامعة وإنهاء الإجراءات كما أعلن عن شراكات أخرى في مجال الاستثمار التعليمي خلال الفترة المقبلة على الأراضي التابعة للمؤسسة، ووجه الشكر للهيئة على دعمها المتواصل لمؤسسة أخبار اليوم.وأوضح الدكتور عادل مبروك أنه قد تم اتخاذ خطوات تنفيذية جادة في سبيل إنشاء جامعة أخبار اليوم، مثنيًا على دعم الهيئة ومتابعتها الدقيقة لكل خطوات التنفيذ.ثم توجه المهندس عبدالصادق الشوربجي إلى مقر جامعة الأهرام الكندية وكان في استقباله عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور صديق عبدالسلام رئيس جامعة الأهرام الكندية وعدد من قيادات المؤسسة والجامعة تفقد خلالها المعامل والاستديوهات وعدد من الكليات بالجامعة ومبنى الفصول والمدرجات وقاعات المحاضرات، وتم عقد اجتماع بحضور عدد من عمداء الكليات.وعبر رئيس الهيئة عن سعادته قائلا: الجامعة صرح تعليمي كبير وفخور بوجود معامل وتجهيزات ليست موجودة في أكبر الكليات المنتشرة في مصر، وسنظل ندعمكم في إطار تحقيق المزيد من التميز، وهذه لن تكون الزيارة الأخيرة، وعبر عن تفاؤله باضافة المزيد والمزيد من الكليات للجامعة الفترة المقبلة، وقال: نحن ندعم مجهوداتكم وهدفنا منح بارقة أمل للطلاب والخريجين الجدد وهنا تكمن أهمية التأهيل للطلاب واكتشاف المبدعين وضخ دماء جديدة في كل القطاعات.وأضاف الشوربجي أن تنمية أصول المؤسسات الصحفية القومية اختصاص وهدف رئيسي للهيئة، وخططنا محركها الأساسي الحفاظ على الصحافة القومية قوية ومستقرة وناجحة كأحد أعمدة الدولة وقوتها الناعمة.من جهته، أبدى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، سعادته بزيارة رئيس الهيئة قائلا إنها الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة ومن قبلها المجلس الأعلى للصحافة؛ للجامعة، مشيدا بدعم ودور الهيئة للمؤسسات ومساعدتها في مواجهة أي تحديات، وأشار إلى أن الجامعة صرح تعليمي كبير وشهدت تطورات متلاحقة بإضافة 3 كليات جديدة بدأت العمل فعليًا، ومن المقرر إضافة 3 كليات أخرى الفترة القادمة.واستعرض الدكتور صديق عبدالسلام تاريخ الجامعة منذ إنشائها عام ٢٠٠٤ من خلال عرض فيلم تسجيلي، والجهود التي بذلتها الإدارات السابقة والحالية للمؤسسة والجامعة للوصول بها إلى هذا المستوي المتميز، مضيفًا أنهم يتطلعون للوصول إلى مستوى متقدم بين الجامعات المحلية والدولية.واختتم رئيس الهيئة جولته التفقدية بزيارة مطابع الأهرام التجارية وتفقد عددًا من الأصول والأراضي التابعة لمؤسسة الأهرام.