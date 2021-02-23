وصول الدفعة الأولى من عربات القطارات الموردة من المجر

وفي مقدمتها السكة الحديد التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت أن أسطول عربات الركاب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر كان قد تقادم مما أدى إلى تدني كفاءة التشغيل على الشبكة وسوء مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث وصل عدد العربات الصالحة للتشغيل قبل التعاقد على هذه الصفقة إلى حوالي (2155) عربة مختلفة الطرازات مما أدى إلى إلغاء بعض القطارات على الشبكة وكذلك تخفيض عدد العربات ببعض القطارات نتيجة عدم وجود عربات صالحة للتشغيل، لافتًا إلى أنه قد نتج عن ذلك انخفاض عدد الركاب اليومي بخطوط الشبكة إلى حوالي 700 ألف راكب يوميا.



وأشارت إلى أنه في هذا الإطار تم التعاقد على توريد عدد 1300 عربة مختلفة الطرازات من التحالف الروسي المجري ممثلا في شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية، حيث تعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث وصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن من هذه العربات إلى 260 عربة كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 160 عربة، ليصل إجمالي العربات الصالحة للتشغيل على خطوط الشبكة حاليًا إلى 2575 عربة، وقد نتج عن ذلك ارتفاع عدد الركاب بالسكة الحديد ليصل إلى مليون راكب يوميًا، لافتة إلى أنه من المخطط عند استكمال توريد هذه الصفقة أن يصل عدد الركاب إلى (1.5) مليون راكب يوميًا.



وأكدت أنه قد تم التخطيط في ضوء توجيهات القيادة السياسية بعدم تشغيل أي قطارات قديمة على خطوط الشبكة بنهاية العام الحالي بالتوجه لإعادة تأهيل وتطوير كافة عربات السكك الحديدية لتصبح جميع قطارات الركاب التي سيتم تشغيلها على خطوط الشبكة بجميع درجاتها جديدة بنهاية العام الحالي، لافتة إلى أنه استكمالًا للجهود المبذولة فى قطاع السكة الحديد، فقد تم وضع خطة شاملة للنهوض بالمرفق وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع وربطهما معًا، وذلك من خلال تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام إلكتروني حديث مع تزويدها بنظم التحكم المركزي في مسارات القطارات لمنع الأخطاء البشرية، وتزويد الشبكة بأحدث نظام عالمي للتحكم الآلي (ETCSL1) لزيادة معدلات الأمان ومنع الأخطاء البشرية، والعمل على ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بإجمالي أطوال 442 كم وإنشاء عدد ( 6) خطوط جديدة لربط الشبكة بالمناطق اللوجستية، والربط مع دول الجوار بإجمالي أطوال 1813 كم وتطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكا عند اقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى بإجمالي 1120 مزلقانًا.



وأضافت أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، جار التنسيق مع الشركات المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وتم بالفعل البدء فى تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر، وأنه من المخطط أن يتم إنتاج القضبان بهذا المصنع خلال 24 شهرًا.



وأشار إلى أنه جار التنسيق مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير العربات وعمل عقد صيانة طويل الأجل مع الشركة للحفاظ على هذه العربات باستمرار، وبما يضمن نقل الخبرة للجانب المصري.



وأكدت أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة، في مقدمتها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، مشيرة إلى التطلع إلى الارتقاء بالتعاون الاستثماري والفني مع كل من روسيا والمجر حيث إن إمكانيات التعاون مع البلدين أكبر بكثير خاصة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة التنمية في مصر، وكذلك لأهمية إشراك دور القطاع الخاص في هذه المشروعات، وهو ما نؤمن به ونفعله دومًا بالتواصل المستمر مع كل الشركات المحلية والعالمية.



جدير بالذكر أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وتمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة بالسكة الحديد وستسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وإحداث طفرة متميزة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وصلت اليوم الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر بعدد 4 عربات، ليصل إجمالي العربات التي وصلت مصر إلى 260 عربة (256 عربة من روسيا منها 29 عربة وصلت هذا الشهر، بالإضافة إلى 4 عربات التي وصلت من المجر) حيث ينص الاتفاق الموقع بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش هولدنج ممثل التحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها في المجر وتصنيع 49% منها في روسيا، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات، وفقًا للجدول الزمني المحدد للصفقة.ورحبت الحكومة بالسفير الروسي جورجي بوريسينكو، مشيرة إلى أن حضور وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، والسفير أوندراش إيمرا كوفاشي، هذه الفاعلية يعكس الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ هذه الصفقة، منوهة بالدور الحيوي الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإتمام هذه الصفقة التاريخية غير المسبوقة والاتصالات التي أجراها سيادته خلال الزيارات المتبادلة والاجتماعات التي عقدها مع القيادتين المجرية والروسية والتي أنجزت هذا الاتفاق.كما تقدمت الحكومة بهذه المناسبة بالتحية والتقدير إلى جمهورية المجر، مشيدة بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين، سواءً على مستوى القيادة السياسية أو على المستوى الحكومي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها، لافتة إلى التطلع الدائم للدفع هذه العلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب لما تتمتع به المجر من خبرات وامكانيات كبيرة، في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون معها سواء على المستوى الثنائي أو بحكم عضويتها في الاتحاد الأوروبي.وأوضحت أن مصر تتبنى خطة طموحة لتطوير كل مرافق الدولة وفي مقدمتها قطاع النقل بجميع محاوره والذى عانى حالة من الركود والتدهور خلال العقود الماضية إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث تم وضع خطة استراتيجية للتنمية المستدامة في مصر في إطار رؤية 2030، تضمنت ضرورة العمل على إنشاء شبكة طرق حديثة وقوية تربط أقاليم مصر وتربط مصر بالعالم، باعتبار أن النقل هو قاطرة التنمية، الأمر الذي انعكس على كل الأصعدة في مجالات النقل، بدءًا من حفر قناة السويس الجديدة كممر مائي عالمي في زمن قياسي، وإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس، مرورًا بمشروعاتنا الطموحة في قطاعات النقل المحتفلة،