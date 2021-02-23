إصابة العشرات في احتجاجات ذي قار بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال مواجهات في محافظة ذي قار الجنوبية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.وكان شاب عراقي قتل بالرصاص أثناء مظاهرات في جنوب العراق، اليوم، خلال تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر محافظة «ذي قار» للمطالبة بإقالة المحافظ" ناظم الوائلي" نتيجة تدهور الخدمات العامة.من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، مشيرًا إلى أن «الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها».وأضاف الكاظمي، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن «الأجهزة الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام»، مؤكدًا على استمرار العمليات الاستباقية ضد الإرهاب.وأشار إلى أن العمليات الاستباقية في تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره، متوجهًا بالتحية لجهود قوات العراق بكل صنوفها في ملاحقة خلايا الإرهاب.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الاثنين، سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، مشيرة إلى سقوط الصاروخين من دون وقوع إصابات.