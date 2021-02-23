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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح باب التقديم ‏لمهام إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية بجامعة طنطا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:48 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا،
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلنت جامعة طنطا، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية بالجامعة والبالغ عددها 8 مراكز هي: المدير التنفيذى لمركز الأداء المؤسسى، المدير التنفيذى لمركز التحول الرقمى والشمول المالى، المدير التنفيذى للتطوير المستدام، المدير التنفيذى للمراكز والوحدات الاقتصادية، المدير التنفيذى لمركز التدريب المستدام، المدير التنفيذى لمركز ‏الخدمات الإلكترونية، المدير التنفيذى لمركز الخدمات العامة المجتمعية، المدير التنفيذى لمركز العلاقات الدولية وشؤون الوافدين.

وأوضح الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، في ضوء 15 معيارًا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهـة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية، وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن هذه الخطوة تأتي فى إطار ‏استراتيجية الجامعة الرامية إلى الإرتقاء بالأداء الوظيفي لكل المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بعد هيكلتها وإعادة تقييمها كاملًا من الناحية الاقتصادية والخدمية.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، علمًا بأن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو 15 مارس 2021.

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