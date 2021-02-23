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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

درة: أحداث فيلم «الكاهن» تتسم بالإثارة والتشويق

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:26 م
درة
درة
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قالت الفنانة التونسية درة، إن أحداث فيلم "الكاهن" تتسم بالإثارة والتشويق، مشيرة إلى أنها تتعرض لمحاولة قتل في الفيلم الذي أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها فيه.

وأضافت درة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها تجسد سيدة تدعى فيروز تحاول الهروب من المستشفى، بعدما تعرضت لمحاولة قتل، مشيرة إلى أنها صورت مشاهد المستشفى خلال الأيام الماضية، وتواصل حاليًا التصوير في العديد من الأماكن، منها منطقة وسط البلد، مشيدة بكواليس التصوير ووصفتها بـ"الرائعة".

ولفتت إلى أنها لم تستغرق وقتًا طويلًا للموافقة على شخصيتها بعدما وجدت الدور، مركبًا وفيه تناقضات كبيرة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وينتمي الفيلم إلى نوعية أعمال الرعب في إطار من الإثارة والأكشن، حول جريمة قتل ويتم البحث حول القاتل طوال أحداث الفيلم، ويشارك في بطولته إياد نصار، وحسين فهمي، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد ممدوح، وفاطمة كمال، وإخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير.

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